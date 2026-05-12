凱特王妃9歲舊照被挖出 當年竟嫌威廉「滿身汗臭味」

英國王儲威廉（右）與王儲妃凱特早在9歲時已初遇。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國皇室王儲妃凱特（Catherine，Princess of Wales）早在2000年後，就成為白金漢宮核心人物，更被大眾暱稱為「Kate」凱特王妃，平民出身的她，2011年與威廉王子結婚，並被視為繼黛安娜王妃之後最受民眾喜愛的皇室成員之一。威廉與凱特早9歲時已初遇，那時兩人還兩小無猜。

3歲時的凱特雖然萌萌的但已見聰明伶俐。（翻攝自IG @clarence house）

5歲時的凱特已經有了現在優雅模樣的雛型。（翻攝自IG @The Middleton Family）

1985年，3歲的凱特王妃在英格蘭湖區度假，滿臉純真的她已看得出聰明伶俐，紮起雙辮的她眼裡盡是孩子的純潔。之後，凱特也與妹妹Pippa以及父親在約旦生活了2年半，威廉王子近期訪問約旦時，還特別重現這張照片。

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凱特（左）曾與家人1同在約旦居住2年半。（翻攝自IG @The Middleton Family）

出身於律師世家的凱特，從上世紀70年代起就與英國貴族關係密切，凱特則等到父母經商致富，進入貴族學校就讀時，才真正開始飛黃騰達。2002年凱特參加聖安德魯斯大學時裝秀時，她穿著由Charlotte Todd設計的超性感透視裙走秀，威廉王子就對她一見傾心，英國媒體甚至形容：「那天凱特真的完全吸引威廉目光」。從此，平民女孩凱特入駐英國王子威廉的心理，成為現代版的《仙履奇緣》。

凱特參加聖安德魯斯大學時裝秀，穿著性感透視裙走秀，令威廉王子一見傾心。（翻攝自IG @The Middleton Family）

威廉和凱特同為聖安德魯斯大學畢業，這兒是兩人相戀之處。後來，威廉和凱特接受採訪時還透露，原來兩人早在1991年就已經認識，當時9歲的凱特在學校遇見了來參加友誼賽的威廉王子，但卻沒看上這位滿身汗臭味的皇室成員。

威廉王子（右）和凱特在聖安德魯斯大學的合照。（翻攝自IG @The Middleton Family）

兩人初交往時過著普通人的生活，有傳聞說兩人在聖安德魯就學期間曾一起在小公寓同居，威廉甚至會親手烹煮麵條給凱特吃，讓凱特感到相當暖心及驚喜。之後，雖然有媒體詢告訴威廉「每個人都覺得凱特是未來的王妃」，威廉也僅是哈哈一笑說：不到30歲還不想結婚。

凱特在聖安德魯大學畢業當天，家人為她拍下的照片。（翻攝自IG @The Middleton Family）

大學畢業之後，凱特沒有工作，待業期間許多媒體認為她不務正業，一心只想嫁入王室成為王妃。然而，凱特並未在意外界的流言蜚語，2010年威廉和凱特到肯亞度假，威廉拿出母親黛安娜王妃當年的訂婚戒指求婚，2011年4月29日兩人舉行盛大的皇室婚禮，凱特也成為備受愛戴的王妃，之後的生活大家也知道了，兩人孕育出可愛的喬治王子、夏綠蒂公主、路易王子，婚姻幸福美滿。

2011年4月29日威廉王子（右）與凱特舉行盛大的皇室婚禮。（法新社）

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