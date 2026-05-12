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娛樂 最新消息

小禎18歲愛女遭惡意造謠 認延後一年出國留台灣念大學

小禎今（12）日擔任公益大使。（記者胡舜翔攝）小禎今（12）日擔任公益大使。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕小禎今（12）日擔任公益大使，出席全聯與婦女救援基金會合作的兒少暴力防治計畫公益零錢捐記者會。小禎與女兒Emma感情融洽，Emma日前提到正煩惱是否要出國留學？小禎今也透露女兒的出國計畫會延後一年，先在台灣讀大學。

小禎透露Emma一直都想去澳洲念書，想體驗國外生活、開眼界，不過Emma日前在阿公胡瓜的YT節目上曾透露，不想因為出國而減少與家人共處時光，小禎也感嘆自己會很想念女兒，如今決定先在台灣念大學一年，讓Emma好好思索人生方向。

小禎今（12）日擔任公益大使。（記者胡舜翔攝）小禎今（12）日擔任公益大使。（記者胡舜翔攝）

而談到青少年校園生活，近年數位性暴力案件倍增，小禎也提到女兒前幾天在學校曾被同學造謠過不好相處等，Emma當時成熟處理，將事情告訴老師，經過討論溝通後，同學也向Emma道歉，「事情有圓滿落幕，她在處理這件事情上很成熟，我很放心。」

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