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娛樂 最新消息

穩交小7歲男友1年！小禎鬆吐「結婚規劃」心聲 曝雙方共識

小禎今日擔任公益大使，出席全聯與婦女救援基金會合作的兒少暴力防治計畫公益零錢捐記者會。（記者胡舜翔攝）小禎今日擔任公益大使，出席全聯與婦女救援基金會合作的兒少暴力防治計畫公益零錢捐記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕小禎今（12）日擔任公益大使，出席全聯與婦女救援基金會合作的兒少暴力防治計畫公益零錢捐記者會。去年小禎大方認愛小7歲廚師男友Alan，兩人感情穩定，偶爾會在社群上放閃，小禎也透露今天正好是他們交往一周年，幽默直呼：「他每天都在恭喜自己又活過一天」，至於被問到是否會閃婚？她也給出答案。

去年小禎大方認愛小7歲廚師男友Alan。（記者胡舜翔攝）去年小禎大方認愛小7歲廚師男友Alan。（記者胡舜翔攝）

小禎與男友Alan感情甜蜜，今天適逢一周年，兩人邀了共同朋友聚餐慶祝，也稱讚Alan非常溫柔，又有智慧，「他每一天都很怕我會生氣，每天都在恭喜自己又活過一天。」小禎形容男友像可愛動物「水豚君」，情緒總是很穩定，自己有時心情煩悶時都會被Alan安撫、恢復平靜。

被問及感情下一步是否會走向婚姻，小禎表示還沒有考慮。（記者胡舜翔攝）被問及感情下一步是否會走向婚姻，小禎表示還沒有考慮。（記者胡舜翔攝）

Alan與小禎女兒Emma相處融洽，小禎笑說兩人常鬥嘴，Emma更毒舌形容男方「只是有五官的人」，小禎甜蜜表示：「只要我覺得他帥就好了。」而談及感情下一步是否會走向婚姻，小禎表示還沒有考慮，至少今天沒有，「人生有很多未知數，我們的共識就是『穩穩走下去』。」雖然言語間不排斥結婚，但再三強調還沒有考慮，當媒體追問男方會不會選在充滿意義的週年求婚時，小禎也斬釘截鐵的用台語喊出：「不可能！」認為不會有這件事。

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