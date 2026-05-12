廖峻爆遭冒名簽約！兒子廖錦德開戰「歐吉尚」嗆聲：未經合法授權

〔記者邱奕欽／台北報導〕資深藝人廖峻今（12日）再爆合作爭議，兒子廖錦德透過律師聲明指出，「草頭將整合行銷有限公司」與廖峻簽署的商業合作契約未經合法授權，並強調所有使用「歐吉尚」及廖峻肖像、影片等內容的帳號與素材，全數視同無效。

廖錦德（右）今為父親廖俊透過律師發出聲明，指控「歐吉尚」相關合作未經合法授權。（翻攝自臉書）

根據律師聲明內容，廖錦德表示，經查後發現廖峻與「草頭將整合行銷有限公司」簽署的商業合作契約，存在諸多不平等條款，且契約上的簽名與印文並非廖峻本人所為，因此主張該契約不具任何法律效力。不僅如此，聲明中也指出，該公司已將廖峻肖像、影像與商業價值冠上「歐吉尚」名稱，並用於後續商業行為，已涉及侵害權益。

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聲明也進一步要求，「草頭將整合行銷有限公司」應立即停止使用所有足以辨識為廖峻的肖像、名稱與影像，包含「歐吉尚」相關官方網站及社群平台帳號。附件中列出的平台包括Facebook、Instagram、TikTok、YouTube與小紅書等，皆被要求關閉並停止使用。

律師聲明指出，涉及「歐吉尚」的社群帳號與廖峻肖像、影片等素材，皆應停止使用。（翻攝自臉書）

廖錦德最後強調，若後續仍有未經授權的使用或散布行為，將依法追究相關刑事與民事責任，絕不寬貸。聲明曝光後，也讓外界再度關注廖峻與「歐吉尚」相關合作爭議。

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