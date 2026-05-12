外景車內遭男諧星「不同意性交」 受害女網紅母悲曝：回家狂洗澡漱口

齊藤慎二涉嫌性侵被逮，形象全毀。（翻攝自X）

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本諧星齊藤慎二遭控在外景巴士內對女網紅A小姐「不同意性交」，案件持續延燒。檢方指出，受害女子在案發當天就向母親與友人求助，母親更出庭證稱，女兒返家後不停漱口、洗澡，接連數日情緒崩潰，讓她決定陪同報警。

根據日媒曝光的法庭內容，A小姐母親表示，案發當天先收到女兒傳訊「真的有夠噁心」、「他想親我」，母女見面後，才得知女兒遭齊藤慎二強迫口交。A小姐母親透露，女兒回家後反覆漱口、洗澡，整個人持續哭泣、嘆氣，精神狀況明顯受到衝擊，因此隨即帶女兒前往身心科就診，之後也決定正式報警提告。

請繼續往下閱讀...

此外，與案件有關的節目導演也出庭作證，表示當天外景巴士座位依序為司機、A小姐、齊藤慎二以及他本人。導演指出，齊藤慎二疑似趁著在車內與A小姐獨處時犯案，「這是我工作至今第一次遇到這種事，真的前所未聞。」不過他也坦言，當天錄影過程中並未察覺任何異樣。

齊藤慎二遭控性侵後，在日本演藝圈引發高度關注，相關案件目前仍在審理中。隨著受害者母親與現場工作人員證詞曝光，外界也持續關注司法後續進展。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法