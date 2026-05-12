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娛樂 日韓

女偶像體重僅33公斤！Loossemble汝眞嚇壞粉絲急解釋：覺得可愛才分享

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓女團Loossemble成員汝眞近日公開自己的體重數字，151公分的她竟只有33.3公斤，BMI更低到14.6，立刻引發外界震驚與健康疑慮。面對輿論延燒，汝眞也緊急出面解釋，強調自己只是因為看到「333」連號覺得可愛才分享。

Loossemble成員汝眞近日公開自己的體重數字，僅33.3公斤引爆粉絲們憂心。（組合照，翻攝自IG）Loossemble成員汝眞近日公開自己的體重數字，僅33.3公斤引爆粉絲們憂心。（組合照，翻攝自IG）

曾以本月少女成員身分活動的汝眞，近日透過IG限時動態曬出體重33.3公斤的畫面，隨即引來大批粉絲擔心，因為以她151公分的身高計算，BMI僅有14.6，遠低於正常標準值18.5，也掀起韓網對女偶像「紙片人審美」的討論，有網友直言「33公斤已經不是瘦，是過瘦」，也有人擔憂未成年粉絲恐因此產生錯誤觀念。

面對外界質疑，汝眞則透過粉絲平台解釋自己近期因準備回歸活動才進行身材管理，活動結束後就會再增重，「我沒有過度減肥，吃很多，請不要擔心。」她也坦言，當初上傳體重照單純是因為看到「333」這組連號覺得很可愛，沒想到會掀起如此大討論。

事實上，汝眞過去活動期間就曾因健康狀況引發關注，她19歲時隨團赴墨西哥巡演，曾在舞台演出結束後突然昏倒，公司當時解釋是呼吸出現問題並已立即送醫。如今再度因驚人體重成為焦點，也讓不少粉絲更加擔憂她的身體狀況。

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