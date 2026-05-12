棒棒堂2棒助陣ARKis 敖犬爆李東翰與Rosé共同點

ARKis舉辦首場專場演唱會。（量籽計畫提供 ）

〔記者陽昕翰／台北報導〕男團ARKis上週六舉辦首場專場演唱會「ARKis末日方舟：新世紀 ARKpocalypsis：Era One」，於Legacy TERA登場。演出當天成員Alex、黃崇峻、Vin、鄭彫秦、禾雁凱、Mikey、李東翰與李定輪番帶來SOLO舞台，曾於《原子少年2》結緣的棒棒堂成員敖犬與楊奇煜也驚喜現身助陣。

本次演唱會以「方舟」與「末日後的新世界」為主軸，ARKis化身神獸角色，從開場VCR、舞台設計到視覺動畫皆圍繞完整世界觀打造，一連帶來《Under the Future》、《Hallo!》、《Shoot》、《末日有我》等歌曲。

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敖犬與楊奇煜擔任ARKis演唱會嘉賓。（量籽計畫提供 ）

敖犬與楊奇煜在嘉賓橋段驚喜登台，並於ARKis演唱《黑糖秀》後，一同帶來《七彩棒棒糖》，掀起全場回憶殺。

敖犬笑虧李東翰亮眼金髮造型，「跟Rosé一樣一年四季都金髮！」引發全場笑聲。他也回憶在《原子少年2》擔任流星導師時與「克卜勒星球」合作的經歷，並表示看見李東翰與團員間的默契成長感到欣慰，還幽默詢問：「現在還有和以前團員聯絡嗎？」並自嘲：「我們現在都是有演出才會跟團員聯絡啦！」

楊奇煜則分享與團員建立的革命情感仍延續至今，並表示：「真的要看清楚身邊的人，因為未來都有可能成為一輩子的朋友。」為現場增添溫暖氛圍。

8位成員也各自準備SOLO舞台展現個人魅力。鄭彫秦致敬偶像金城武，演唱《標準情人》與自創曲《情人標準》；李定演唱Karencici《99% Angel》、FEniX《親吻我在兩分鐘以後》及 蔡依林《大藝術家》；Mikey則帶來自創曲《SWAG》與《About love》。

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