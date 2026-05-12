區桂芝太天真！黃暐瀚轟「承認中國人就和平」反問：1996飛彈怎麼來的

〔記者邱奕欽／台北報導〕北一女教師區桂芝近日表態反對軍購，並稱「只要承認是中國人，和平就來了」，相關言論甚至遭中國官媒轉發。對此，資深媒體人黃暐瀚則認為太天真，直言「不是承認中國人就不會被打！」不僅強調提升國防不是為了戰爭，更提到1996年台海危機時，中國仍對台試射飛彈。

黃暐瀚（圖）反駁區桂芝「承認中國人就和平」說法，並以1996年台海飛彈危機為例，直言「不是講中國人就不會被打」。（本報資料照）

區桂芝日前上節目談及台灣、中國議題時表示，台灣人若承認自己是中國人，「一毛軍費都不用花」，相關片段隨後被中國官媒引用宣傳，引發外界熱議。黃暐瀚則在節目中公開反駁，提到1996年台海危機時，就算當時沒有民進黨執政、國民黨仍主張中華民國與兩岸統一方向，中國仍對台試射飛彈，「不是你講中國人，人家就不打你！」

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黃暐瀚更表示，自己也能公開說「我是中國人」，但他指的是「中華民國」，不是中華人民共和國，「有沒有用？沒有用啊，還不是一樣被認定頑固台獨分子。」他認為，北京真正不能接受的是「中華民國還存在」，因此國防、外交與主權問題，根本不該有藍綠白之分，一旦失去國防能力，「你連選藍選綠選白的機會都沒有了。」

談到軍購與提升國防，黃暐瀚則以《美國隊長》舉例，形容台灣必須具備「打不倒」的韌性，讓對岸即便想動手也得再三考慮，「你打不下來，全世界就會來了。」他強調，提升國防不是為了挑起戰爭，而是讓戰爭不要發生。

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