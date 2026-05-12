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娛樂 最新消息

無法出道遭淘汰解約 男星街頭上演喪屍驚悚畫面曝光

吳承恩以新歌寫下走出低潮的心路歷程。（重星娛樂提供）吳承恩以新歌寫下走出低潮的心路歷程。（重星娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕CN吳承恩推出新歌《我的30歲》，他首次參與填詞創作，以「寫給自己的信」記錄從低潮走向30歲的人生歷程。他透露，最低潮時期銀行存款只剩幾百元，連基本生活都相當困難，為了賺錢，就連「喪屍」臨演的工作也來者不拒。

參加過許多選秀節目的吳承恩，歷經成團出道，也走過不少徬徨時刻。回想22歲最辛苦的階段，他坦言當時經濟極度拮据，「我那時候不敢跟家裡開口，只能自己想辦法。」

他曾透過臉書臨演社團尋找工作機會，曾接下長時間在山上拍攝的臨演工作，其中也包括「喪屍」角色。

吳承恩扮演喪屍畫面曝光。（重星娛樂提供）吳承恩扮演喪屍畫面曝光。（重星娛樂提供）

吳承恩坦言，當時內心其實充滿掙扎，「我曾經當過練習生，甚至差一點出道，會有很大的落差感，想說自己怎麼會走到要在地上爬、演殭屍的工作。」

在低潮之中，他選擇重新調整心態，錄製許多自我介紹影片、投遞經紀公司履歷，甚至向爸媽借錢買機票飛往北京，不願放棄任何機會。

經濟一度陷入困境，選秀期間他也經歷人生最崩潰的時刻。回憶一次出道前最終評比失利的那晚，吳承恩表示：「距離成團只剩一步，但最後我被淘汰，接到要解約的通知。」當天他獨自搭車回家，直到接到父母電話，被帶去吃一碗熟悉的牛肉麵，他感性地說：「那一刻我只記得一件事，回家真好。」

如今走過低潮，吳承恩重新定義夢想的意義，認為比起證明自己，更重要的是能否透過作品影響他人。他說：「當看到別人的笑容，或感受到被需要，那種成就感更真實。」他將這段人生歷程寫進《我的30歲》，作為送給自己的紀錄。

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