淡江大橋開橋！女星外景遇寒流「講話狂發抖」 揭台灣橋樑抗颱風秘辛

〔記者林欣穎／台北報導〕小公視全新兒少學齡知識型節目《愛麗絲的難題》將於本月（14）日正式首播，透過戲劇角色扮演、情境體驗闖關、數感知識探討生活中的難題。有蛋荒問題、蜂蜜短缺危機以及在颱風多、地震頻繁的台灣，橋樑和建築為何能屹立不搖？由《天橋上的魔術師》女星偉莉莎化身愛麗絲，每集與三位小朋友組隊上山下海，運用數感知識，解決生活中遇到的各種難題。

《愛麗絲的難題》首次擔任主持人的偉莉莎，第一次就挑戰自己最害怕的學校科目「數學」，坦言自己從國小到高中也對於學習數學感到窒息，她表示：「以前花了好多心力寫一堆數學作業，最後答錯被圈起來又被退件，上數學課只要沒跟上一點，後面就會落後許多，我相信每個學生都有感受過這種無助。」她也笑稱：「如果在國小時期看到《愛麗絲的難題》，會願意再給數學一次機會，並發現數學不是那麼無趣，在日常中很多地方原來是用得上的。」

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偉莉莎（左）擔任知識型節目《愛麗絲的難題》主持人。（小公視提供）

偉莉莎回憶拍攝現場表示：「在拍攝之前收到外景的腳本以及數學難題，自己再怎麼討厭數學，為了節目還是都得把每一題數學難題讀懂，同時看製作人提供的數學影片，並在拍攝現場不斷複習。」幸好製作人辛翠芸「根本小知識王與數學天才！」才能在每一次外景中化險為夷。

製作人辛翠芸透露拍攝第一集前往淡水河上搭船看似很悠閒，拍攝當天卻遇上寒流，她笑稱：「為了造型好看，偉莉莎和小朋友都穿著輕薄的服裝，坐在船頭甲板上拍攝，船一邊開、冷風一邊吹，開到關渡時體感溫度大約只有10度，連講話都會發抖打冷顫。」她也分享在非西瓜產季拍攝切西瓜主題，製片組想辦法購買500元進口小西瓜，卻誤放在零食桌上，差點發生被誤食的烏龍，更讓辛翠芸大喊：「道具差點就被吃掉了！」

節目第一集探討的難題是如何在多風多雨的台灣打造抗颱風的橋，愛麗絲與三位小朋友前往淡水河搭船了解不同橋樑結構，並認識正式通車、世界最大單塔斜張橋「淡江大橋」。

節目團隊在拍攝過程中，才了解「淡江大橋」為保護淡水夕陽的美麗風景，以及減少對淡水河濕地的生態干擾，使用「單塔不對稱斜張橋」，而非大部分斜張橋選擇的「雙塔斜張橋」，顯見台灣橋樑技術之成熟。

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