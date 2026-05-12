三上悠亞現身台中春水堂創始店 粉絲暴動：女神降臨

三上悠亞現身台中春水堂創始店。（圖／翻攝Yua Mikami IG）

〔記者黃旭磊／台中報導〕日本人氣女神三上悠亞自2023年宣布自成人影視產業引退，粉絲發現，這幾天在個人IG（Yua Mikami）更新，張貼在台中春水堂創始店喝珍珠奶茶美照，三上悠亞貼緊印有「春水堂」字樣珍奶玻璃杯，閉眼露出驚喜表情，粉絲暴動稱「女神降臨啦」。

三上悠亞以日文貼文表示，去了春水堂第一家店，米飯也很好吃，棕色格子衫是她最喜歡的新夏季單品，「明天我會再歡呼」。

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春水堂創始店位於西區四維街，鄰近有知名中非咖啡、台中女中及「四維街日式招待所」，很有台中街廓風情，不分平假日吸引外國遊客到訪，春水堂表示，創始店營運現場夥伴服務客人，不會拍攝名人避免打擾。

三上悠亞在亞洲AV圈享有人氣女神稱號，2023年宣布自成人影視產業引退，2025年底加盟台灣職籃夢想家啦啦隊Formosa Sexy，在這一系列在春水堂照片中，三上穿著棕白細格紋削肩掛脖上衣，搭配俏麗短裙，手捧珍奶露出俏皮表情，甚至專注咬著吸管，展現對台灣經典飲品喜愛，畫面相當吸睛。

春水堂歡迎女神造訪，店家說，與日本花藝設計品牌plantica，推出4款「花映套餐」聯名商品，持續與日本時尚保持密切合作。

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