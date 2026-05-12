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熊黛林窮到剩20元...遭逼穿透視裝痛哭 導演嗆：還挑？不演就滾

〔記者邱奕欽／台北報導〕熊黛林近日在節目中首度揭開19歲出道時的辛酸過往，坦言當年窮到身上只剩20元，還曾因拒穿透視裝遭導演當眾怒罵：「不想演就滾！」為了生計最後只能含淚妥協，謝幕後更躲在角落崩潰落淚。

熊黛林昔遭逼穿透視裝登台演出。（翻攝自臉書）熊黛林昔遭逼穿透視裝登台演出。（翻攝自臉書）

曾與郭富城有過7年戀情的熊黛林，如今已與富商郭可頌結婚並育有2女，她近日在中國節目《無限超越班4》時，罕見談起剛出道時的低潮，坦言19歲踏入模特兒圈後，曾長達半年完全接不到工作，身上甚至窮到只剩20元，後來她向朋友借錢搭車前往北京參加時裝週面試，才終於獲得演出機會。

沒想到，導演發服裝時分配給熊黛林的竟是一套極度裸露的透視裝，她當下委婉表示自己真的沒辦法接受，未料導演當場暴怒，痛罵：「妳什麼東西，老子給妳機會，妳還在那挑！」甚至撂狠話：「想演就演，不想演就滾！」讓她瞬間陷入兩難。

考量自己借來的車資與生活壓力，熊黛林最後只能低頭道歉，硬著頭皮穿上透視裝完成演出，但一下台便忍不住躲在角落痛哭，如今在節目重提這段往事時，數度哽咽落淚，現場藝人也全被觸動。她坦言，很多人只看到現在的光鮮亮麗，卻不知道背後曾歷經多少委屈與掙扎，也讓不少觀眾感嘆，演藝圈新人求生的不容易。

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