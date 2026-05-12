自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

法國神片太狂！《音樂家四重奏》導演龜毛到被笑有病

《音樂家四重奏》只聽古典樂不聽瑪丹娜。（海鵬提供）《音樂家四重奏》只聽古典樂不聽瑪丹娜。（海鵬提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕法國電影最近殺出一部「耳朵會懷孕」等級的新片！法國導演格雷戈里馬涅（Grégory Magne）最新作品《音樂家四重奏》（Les Musiciens）上映後不只直接衝上法國新片票房冠軍，最後更狂吸32萬觀影人次、掃進約8200萬台幣票房，正式超車前作《寂寞調香師》，成為他目前最賣座電影。

最狂的是，這位導演拍電影超級「感官派」。前一部玩「嗅覺」，這次乾脆直接對觀眾耳朵下手，把整部電影變成一場高級音響等級的沉浸式音樂體驗。他甚至放話：「一定要找到真正會演戲的音樂家，我才拍！」最後硬是集齊4位真實音樂家上陣，讓電影裡所有拉琴畫面全都是真的。

法國導演格雷戈里馬涅（Grégory Magne）執導最新作品《音樂家四重奏》。（海鵬提供）法國導演格雷戈里馬涅（Grégory Magne）執導最新作品《音樂家四重奏》。（海鵬提供）

導演本人對聲音執著到近乎病態。拍攝時連腳步聲、琴弓摩擦聲都要反覆調整，甚至被演員吐槽根本有「強迫症」。但也因為這種超龜毛個性，最後讓《音樂家四重奏》被影迷狂讚是「近年最有臨場感的音樂電影」。

電影故事則聚焦一名女富豪，為了完成父親遺願，決定用4把價值驚人的17世紀史特拉底瓦里名琴，打造夢幻弦樂四重奏。不過這群音樂家每個人個性都超難搞，彼此磨合過程笑料百出，也讓整部片不只充滿音樂魅力，還多了很多荒謬喜感。

有趣的是，片中不少演員平常根本活在「古典音樂宇宙」，有人甚至不知道瑪丹娜唱過哪些歌，超脫俗程度連劇組都傻眼。但也正因如此，他們演奏時的投入感反而真實到讓法國媒體一致大讚：「這根本不是演戲，是直接把人生拉進音樂裡。」《音樂家四重奏》於本週五（15）全台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中