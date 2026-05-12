法國神片太狂！《音樂家四重奏》導演龜毛到被笑有病

《音樂家四重奏》只聽古典樂不聽瑪丹娜。（海鵬提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕法國電影最近殺出一部「耳朵會懷孕」等級的新片！法國導演格雷戈里馬涅（Grégory Magne）最新作品《音樂家四重奏》（Les Musiciens）上映後不只直接衝上法國新片票房冠軍，最後更狂吸32萬觀影人次、掃進約8200萬台幣票房，正式超車前作《寂寞調香師》，成為他目前最賣座電影。

最狂的是，這位導演拍電影超級「感官派」。前一部玩「嗅覺」，這次乾脆直接對觀眾耳朵下手，把整部電影變成一場高級音響等級的沉浸式音樂體驗。他甚至放話：「一定要找到真正會演戲的音樂家，我才拍！」最後硬是集齊4位真實音樂家上陣，讓電影裡所有拉琴畫面全都是真的。

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法國導演格雷戈里馬涅（Grégory Magne）執導最新作品《音樂家四重奏》。（海鵬提供）

導演本人對聲音執著到近乎病態。拍攝時連腳步聲、琴弓摩擦聲都要反覆調整，甚至被演員吐槽根本有「強迫症」。但也因為這種超龜毛個性，最後讓《音樂家四重奏》被影迷狂讚是「近年最有臨場感的音樂電影」。

電影故事則聚焦一名女富豪，為了完成父親遺願，決定用4把價值驚人的17世紀史特拉底瓦里名琴，打造夢幻弦樂四重奏。不過這群音樂家每個人個性都超難搞，彼此磨合過程笑料百出，也讓整部片不只充滿音樂魅力，還多了很多荒謬喜感。

有趣的是，片中不少演員平常根本活在「古典音樂宇宙」，有人甚至不知道瑪丹娜唱過哪些歌，超脫俗程度連劇組都傻眼。但也正因如此，他們演奏時的投入感反而真實到讓法國媒體一致大讚：「這根本不是演戲，是直接把人生拉進音樂裡。」《音樂家四重奏》於本週五（15）全台上映。

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