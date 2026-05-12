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娛樂 電影

《侏羅紀公園》編劇操刀！《西方極樂園》影集被腰斬 確定重啟電影版

〔記者許世穎／綜合報導〕好萊塢經典科幻IP《西方極樂園》將再度搬上大銀幕！曾執筆《侏羅紀公園》的王牌編劇大衛柯普，確定受邀替新版《西方極樂園》撰寫劇本，不過尚未決定會由誰執導，也尚未有演員消息。

影集《西方極樂園》被腰斬後，現宣布要重啟電影版。（資料照，HBO提供）影集《西方極樂園》被腰斬後，現宣布要重啟電影版。（資料照，HBO提供）

《西方極樂園》原名「Westworld」最早於1973年推出電影《鑽石宮》，並由《侏羅紀公園》原作者麥可克萊頓自編自導，描述一座擁有高度擬真人形機器人的未來樂園，原本提供富豪盡情體驗西部世界冒險，卻因機器人失控演變成血腥屠殺，現已成為科幻邪典之作，之後也推出續集電影和衍生影集。

這個IP後來在2016年被改編成HBO影集《西方極樂園》，並由強納森諾蘭（克里斯多夫諾蘭的弟弟）和太太麗莎喬伊共同打造。影集首季播出時曾被譽為HBO接棒《冰與火之歌：權力遊戲》的下一部神劇，憑藉龐大世界觀與哲學議題引爆話題。

不過《西方極樂園》後期收視與口碑逐漸下滑，最終播出四季後遭到腰斬，原本規劃的第五季未能成真，讓不少死忠粉絲至今仍相當惋惜。如今重新啟動電影版，也讓外界好奇是否會重新詮釋經典故事，或延續影集宇宙。

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