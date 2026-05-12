台北精舍命案李威被判1年10個月有期徒刑 堂弟李易回應了

左起李威、李易，（衛視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕李威淡出演藝圈多年，近日卻因捲入「北市精舍命案」再度成為外界關注焦點。台北地院今（12）日針對此案作出一審宣判，佛學作家王薀遭依傷害致死罪判處12年有期徒刑；李威則被判1年10月有期徒刑、緩刑5年，其妻簡瑀家判刑1年8月、緩刑5年，全案仍可上訴。對此，李威的堂弟李易今透過經紀人表示不清楚此事。

李易其實已經很久沒見到李威，去年2月他受訪時就已經提到他過往只有農曆春節會和李威見面，他指出自己也是看到新聞，才知道李威捲入的事件，今他透過經紀人表示「是真的都沒有聯絡，所以都不知道」。

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此案源於2024年北市某精舍發生的命案，檢警調查指出，王薀疑因不滿兼任會計的蔡姓女弟子帳目不清，涉嫌指使多名女護法及信徒，以「研討」名義對蔡女進行長時間集體批鬥與凌虐，最終導致蔡女傷重不治。

檢方調查後認定，王薀所領導的宗教團體內部長期以讀書會、研討形式進行精神與言語壓迫，案發當天更演變成多人輪番施壓、體罰，涉案者共13人遭依傷害致死等罪嫌起訴，其中包括李威夫妻。

不過，王薀在審理期間始終否認教唆或指使體罰，涉案信徒也否認施暴，辯稱蔡女本身身體狀況不佳，加上住處冷氣故障，才可能中暑身亡，試圖撇清責任。

台北地院審理一年多後，今正式宣判，除王薀遭重判12年外，另有3名讀書會師姐各判10年徒刑；李威遭判1年10月、緩刑5年，簡瑀家則判1年8月、緩刑5年，全案仍可依法提起上訴。

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