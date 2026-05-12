「美乳女神」下海經營成人平台扮狗穿嬰兒裝 性工作者怒轟被羞辱

〔娛樂頻道／綜合報導〕HBO熱門影集《高校十八禁》推出全新第三季，由「美乳女神」席德妮史威尼飾演的凱西在新一季開設OnlyFans帳號，大尺度扮演「寵物犬」與「嬰兒」拍攝性感內容，掀起爭議，不少真實OnlyFans創作者痛批：「根本是在羞辱性工作者！」

綜合外媒報導，席德妮飾演的凱西在《高校十八禁》第三季為了籌措與奈特婚禮高達5萬美元（約台幣157萬元）的花藝費用，決定經營OnlyFans。劇中她不但戴上狗耳朵、項圈與尾巴趴地舔水，還穿上嬰兒裝、含著奶嘴拍攝內容，甚至由家中女管家協助掌鏡。

請繼續往下閱讀...

席德妮史威尼在《高校十八禁》第三季再度性感演出。（HBO Max提供）

不過，這段劇情卻引來不少真實OnlyFans創作者不滿。根據《綜藝》報導，自2017年便開始經營OnlyFans的Sydney Leathers直言：「很多內容荒謬得像卡通，而且根本違反平台規定。」她指出，劇中「嬰兒扮演」內容在OnlyFans上其實是明文禁止的，因平台與信用卡公司對相關規範極為嚴格。

知名成人女星兼OnlyFans創作者Maitland Ward更批評，這類橋段再次加深外界對性工作者的負面印象，「把她打扮成嬰兒拍色情內容，非常令人不安，也讓人覺得性工作者為了錢什麼都願意做。」她認為，好萊塢總愛把性工作與道德敗壞、人口販運畫上等號，「他們把這一切當成笑話，但我完全笑不出來。」

對此，《高校十八禁》主創山姆李文森則表示，這段劇情刻意營造荒謬感，希望觀眾不要完全沉浸在角色幻想中，而是能抽離觀看其中的「悲哀感」。他也透露，OnlyFans場景大量使用直播常見的環形燈拍攝，「鏡頭拉遠後，會看到角色其實被困在一小圈光裡，周圍全是黑暗。」

席德妮史威尼在《高校十八禁》第三季扮成「嬰兒」經營OnlyFans惹議。（翻攝自YouTube）

然而，這番說法並未平息爭議。多位OnlyFans創作者認為，《高校十八禁》仍舊把平台經營描繪得過於獵奇，彷彿只要夠性感、做出誇張行為就能瞬間爆紅，與現實差距甚遠。

成人女星Alix Lynx就坦言，現實中經營OnlyFans並非「拍幾支性感影片就能暴富」，而是需要長時間經營粉絲與社群，「真正的重點是培養觀眾，而不是一直做瘋狂的事。」

不少性工作者也表示，他們對好萊塢描繪這個產業始終相當敏感，因為作品往往不是把性工作者拍得荒謬可笑，就是極度悲慘，「很少真正貼近現實。」影集《高校十八禁》第3季每週一於HBO Max上線新集數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法