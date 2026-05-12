自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「美乳女神」下海經營成人平台扮狗穿嬰兒裝 性工作者怒轟被羞辱

〔娛樂頻道／綜合報導〕HBO熱門影集《高校十八禁》推出全新第三季，由「美乳女神」席德妮史威尼飾演的凱西在新一季開設OnlyFans帳號，大尺度扮演「寵物犬」與「嬰兒」拍攝性感內容，掀起爭議，不少真實OnlyFans創作者痛批：「根本是在羞辱性工作者！」

綜合外媒報導，席德妮飾演的凱西在《高校十八禁》第三季為了籌措與奈特婚禮高達5萬美元（約台幣157萬元）的花藝費用，決定經營OnlyFans。劇中她不但戴上狗耳朵、項圈與尾巴趴地舔水，還穿上嬰兒裝、含著奶嘴拍攝內容，甚至由家中女管家協助掌鏡。

席德妮史威尼在《高校十八禁》第三季再度性感演出。（HBO Max提供）席德妮史威尼在《高校十八禁》第三季再度性感演出。（HBO Max提供）

不過，這段劇情卻引來不少真實OnlyFans創作者不滿。根據《綜藝》報導，自2017年便開始經營OnlyFans的Sydney Leathers直言：「很多內容荒謬得像卡通，而且根本違反平台規定。」她指出，劇中「嬰兒扮演」內容在OnlyFans上其實是明文禁止的，因平台與信用卡公司對相關規範極為嚴格。

知名成人女星兼OnlyFans創作者Maitland Ward更批評，這類橋段再次加深外界對性工作者的負面印象，「把她打扮成嬰兒拍色情內容，非常令人不安，也讓人覺得性工作者為了錢什麼都願意做。」她認為，好萊塢總愛把性工作與道德敗壞、人口販運畫上等號，「他們把這一切當成笑話，但我完全笑不出來。」

對此，《高校十八禁》主創山姆李文森則表示，這段劇情刻意營造荒謬感，希望觀眾不要完全沉浸在角色幻想中，而是能抽離觀看其中的「悲哀感」。他也透露，OnlyFans場景大量使用直播常見的環形燈拍攝，「鏡頭拉遠後，會看到角色其實被困在一小圈光裡，周圍全是黑暗。」

席德妮史威尼在《高校十八禁》第三季扮成「嬰兒」經營OnlyFans惹議。（翻攝自YouTube）席德妮史威尼在《高校十八禁》第三季扮成「嬰兒」經營OnlyFans惹議。（翻攝自YouTube）

然而，這番說法並未平息爭議。多位OnlyFans創作者認為，《高校十八禁》仍舊把平台經營描繪得過於獵奇，彷彿只要夠性感、做出誇張行為就能瞬間爆紅，與現實差距甚遠。

成人女星Alix Lynx就坦言，現實中經營OnlyFans並非「拍幾支性感影片就能暴富」，而是需要長時間經營粉絲與社群，「真正的重點是培養觀眾，而不是一直做瘋狂的事。」

不少性工作者也表示，他們對好萊塢描繪這個產業始終相當敏感，因為作品往往不是把性工作者拍得荒謬可笑，就是極度悲慘，「很少真正貼近現實。」影集《高校十八禁》第3季每週一於HBO Max上線新集數。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中