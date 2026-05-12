鍾明軒開餐車賣甜點 名嘴建議取名「中國鷄蛋糕」

3月17日，鍾明軒在影片中坦言自己「陷入財務危機」。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鍾明軒深陷財務危機，日前宣布要開始賣雞蛋糕，10日在新北市林口區開餐車試營運，透露共砸65萬元和朋友各半展開新人生，並表示6月將再赴中國深圳、廣州等地旅遊，主要玩密室逃脫。

鍾明軒這2年因密集飛往中國旅遊拍片，曾引發一波爭議與論戰，他開餐車賣雞蛋糕消息曝光後，引來電視名嘴、資深媒體人王瑞德在臉書發文評論此事。

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他9日對外表示，將轉行開行動餐車賣雞蛋糕。（翻攝自鍾明軒臉書）

王瑞德說：「中國是你一家人，中國和你一家親，和中國小館一起去賺紅錢不就得了？按照高中老師的理論，你們承認是中國人錢不就來了嗎？就取名叫：中國鷄蛋糕！」

今年3月17日，鍾明軒在影片中坦言自己「陷入財務危機」，已經好一陣子沒有接到商業合作，更說現在無法飛往自己喜歡的國家，他說：「雖說這種事說出來蠻丟臉的，但我的生活一直以來似乎都是苦難的，這種苦難不是生活本質一直都處在痛苦的狀態，而是那種剛處理好一件事 另外一件事又在旁邊急著出現等著我處理，一直處在『準備處理新事件』的軸點上，或許當我真的把自己困難的點說出來，不再逞強不再硬撐時，我會過得更加舒服。」

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