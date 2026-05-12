快設鬧鐘！理想混蛋成軍9年唱進高雄巨蛋 一次爆兩重磅喜訊

理想混蛋成軍第9年將唱進高雄巨蛋。（何樂音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕人氣夯團理想混蛋今年邁入成軍第9年，正式宣告重大計劃：將於10月17日舉辦《不是因為天氣晴朗才見面》高雄巨蛋演唱會，這是他們繼去年首攻台北小巨蛋兩場演出後，再度解鎖指標性場館的里程碑，4人去年就在台上相約小混蛋們高雄見，如今守約確定在港都再度相聚。

理想混蛋去年11月在台北小巨蛋初登場破蛋，團員們至今回想起來依舊悸動，吉他手阿哲形容：「少說花了3個月才走出來，每天都在滑網路上的精采片段。」鼓手可沛當時在台上真情流露，哭到無法自己，從中帶給自己許多成長養分：「我花了兩個月左右的時間整理好自己的心情，真的覺得自己很幸運，能夠站上這個殿堂級的舞台，內心充滿感激。」

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吉他手建廷如今對演出顯得更為自在享受：「花了大概有一個多月，這段時間只要有人發演唱會相關的心得、照片、影片，好像瞬間又會回到演唱會現場，兩場小巨蛋發生太多事，捨不得走不出來。」覺得經歷小巨蛋之後，對演出的想法變得更加純粹。

理想混蛋成軍第9年將唱進高雄巨蛋。（何樂音樂提供）

雞丁至今仍在細細回味這一切：「畢竟是一生一次的破蛋之旅，過程中的所有感受都捨不得讓它溜走。當時也連載了好幾篇心情文章，還在IG上面特別開了一個Hashtag叫 #雞天天氣晴，高雄巨蛋後肯定也會讓故事繼續下去的吧！」攻蛋後帶給阿哲在演出蛻變，「我會告訴我自己『小巨蛋都站上去過了，還有什麼好緊張的！』我想這場演唱會給我自己建立起的自信感，會是我很棒的武器。」

雞丁對於追逐夢想有更多感觸：「小巨蛋給我最大的激勵，就是非常真心地相信，看起來再荒唐、再看似不可能的夢想，都能有實現的一天。我覺得自己在這過程中最大的成長，是學會把一些力量交出去給包含團員的其他工作夥伴。」

對於高雄巨蛋演唱會的想像，阿哲率先喊話：「一次次的站上不一樣的大舞台，當然是希望可以給大家帶來不同的驚喜。我最希望的是讓大家看完演唱會後，不只是感覺享受了一場好看的秀，也能夠帶回一些溫度和力量回到自己的生活中，希望這次我們也能做到！」可沛期許音樂力量繼續傳遞，建廷大聲號召：「不管大家是什麼原因來聽理想混蛋，期待都能在演唱會中盡情地享受這一切，想哭就哭、想笑就笑。」

理想混蛋成軍第9年將唱進高雄巨蛋。（何樂音樂提供）

雞丁更預告要帶來全新作品：「提到高雄巨蛋，就不能不提到新專輯的準備！由於我們現在已經收歌完成、已如火如荼地踏入製作期，我們有把握，可以在高雄巨蛋前讓小混蛋聽到我們的第四張全新專輯！如此一來，高雄巨蛋就有很多新歌可以唱了呢！」至於嘉賓部分，他埋下伏筆：「我們也自己正在瘋狂許願中，這部分也看宇宙能夠為我們帶來什麼樣美妙的安排。」

永豐金控 理想混蛋《不是因為天氣晴朗才見面》高雄巨蛋演唱會門票將在6月6日（六）早上10:14在KKTIX售票系統全面開賣，6月5日（五）14:00~17:00開放永豐貴賓序號可優先購票。

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