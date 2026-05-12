挺鍾明軒被酸「你兒子也被X」 本尊高EQ回應

鍾明軒近日宣布轉行開行動餐車賣雞蛋糕。（翻攝自鍾明軒臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鍾明軒深陷財務危機，日前宣布開餐車賣雞蛋糕，10日在新北林口試營運，透露共砸65萬元和朋友各半展開新人生，有網友支持他卻引來酸民謾罵，更被酸「你兒子也被X」，當事人氣憤表示：「這個世界到底怎麼了？」意外釣出鍾明軒親回應。

Threads上有位網友發文表示：「一個善良，做自己且不斷在努力的年輕人，卻要受骯髒的人/事給霸凌，看到你就想到我無緣的孩子。」豈料引來謾罵，被酸：「你兒子以後也會當同性戀，被別的男生X。」

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對此，發文當事人無奈留言：「這個世界到底怎麼了？」坦言只是看到鍾明軒，想到了自己因性向被霸凌，認為鍾明軒只是去中國旅遊然後分享自己想法就被圍剿，而他也只是支持鍾明軒就被謾罵，當事人說：「難道連喜歡誰的自由都沒有嗎？也素未謀面，到底有什麼深仇大恨需要來攻擊我？」

感人的是，鍾明軒隨即跳出來留言，「大哥，真的不用讓自己陷進這種情緒漩渦，被噴本來就是我的職業日常。與其在那邊跟他們爭，不如把時間拿去吃頓好料的」，高EQ回應被許多網友狂讚。

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