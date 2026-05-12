才卸任獅子會長 女星揭呼吸停止靠守護神救命內幕

〔記者陽昕翰／台北報導〕「旅日歌手」蔣雪櫻推出新歌《光明的綻放》，她分享去年經歷生死關頭，之後靠著信仰，在媽祖庇佑下重獲新生，因此發願以音樂回報恩情。

蔣雪櫻坦言：「能夠寫出一首歌，對我來說，是以前想都不敢想的事情，這是一場生命的奇蹟重生。」

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蔣雪櫻感恩媽祖，創作《光明的綻放》全新單曲。（華煬娛樂提供）

蔣雪櫻透露去年9月，適逢農曆民俗月期間，身體突然出現劇烈異狀。

她表示，去年獅子會長職務卸任後，體力開始逐漸衰弱，尤其到了夜晚更加不適，不僅感覺魂魄彷彿離開身體，甚至會親眼看到血液在體內竄流、皮膚跳動，手指與腳趾還會不自主顫動，像是在彈鋼琴一般，情況一度嚴重到需扶牆才能行走。

蔣雪櫻驚慌表示，當時甚至出現心臟缺氧、呼吸停止等狀況，讓她深刻感受到生命瀕臨危險，「雪櫻每天都會拿著壓轎金，到走廊外對著天空向媽祖稟報目前的情況，祈求媽祖派天兵天將來加持與護佑。」最終她平安度過民俗月，也因此更加堅定信仰。

蔣雪櫻提到，她陸續受到新北拱心宮、白沙屯拱天宮、旗津天后宮等媽祖加持，讓她「看見光明、重獲新生」，更認為自己是「從鬼門關走一遭回來的人」。因此，她開始為多間媽祖宮廟創作歌曲，包括新北拱心宮、白沙屯拱天宮、新港奉天宮、北港朝天宮、旗津天后宮等，希望透過音樂傳遞媽祖慈悲與守護的力量。

蔣雪櫻曾歷經生死關頭。（華煬娛樂提供）

她感性表示：「媽祖是我從小到大的守護神，我一生在外為生活奔波，其實一直都是媽祖在守護我，只是以前的我不知道。」因此她將這份感謝化為歌曲《光明的綻放》，盼望讓更多人透過音樂感受到媽祖的福澤與庇佑，「雪櫻的後半輩子，將為媽祖來服務。」

除了《光明的綻放》之外，蔣雪櫻也特別為媽祖創作日文歌曲《媽祖の光》，並邀請大馬鐵肺歌手董美君擔任作曲，自己親自填詞與演唱，收錄於即將推出的媽祖專輯中。她透露，整張專輯共收錄10首歌曲，概念皆來自自己為媽祖發心創作的故事，希望透過溫暖、輕快又充滿力量的旋律，將媽祖文化推向國際。

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