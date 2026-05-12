小時候不敢花錢看演唱會 楊立微《英國達人秀》奪金按鈕加碼福利見偶像

楊立微（左二）很開心在英國與偶像西城男孩合影。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕台灣足上舞伶楊立微返台了，帶著眾多網友的祝福，將繼續為總決賽努力，回台前她一路喊著想吃火鍋、大腸麵線，也分享這次去參加知名選秀節目《英國達人秀》複賽時，看到偶像「西城男孩」的夢幻時刻。

日前楊立微在《英國達人秀》表演高難度倒立旋轉火舞表演，台下評審及現場觀眾看得屏氣凝神，最後還贏得評審KSI按下「金按鈕」，將可直接進入總決賽，許多網友看了她的表演影片直呼不可思議，她也興奮說：「很開心收到大家的祝福和感動，夢想成真啦！」

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楊立微在《英國達人秀》的演出贏得網友讚賞。（翻攝自YouTube）

獲得進入總決賽資格後，楊立微返台，並分享她和偶像團體「西城男孩」的合照，談到：「長途飛機能做的事情不多，就是一直看電影跟睡覺，還會夢到昨天看西城男孩彩排的樣子，小時候不敢花錢去看演唱會，現在居然讓我看到現場演唱，昨天哭了好幾次，真的是讓我忘不了的一天。」

過去西城男孩多次來台開唱，但楊立微說當時不敢花錢去看偶像演出，沒想到這次去《英國達人秀》，反而有機會看到西城男孩彩排，還幸運一起合照，留下難忘回憶。

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