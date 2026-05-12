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六星級月子中心捲偷拍風暴！警方調查結果反轉全網 李國毅老婆發聲

〔記者蕭方綺／台北報導〕六星級月子中心「汭恩產後護理之家」遭網友爆料疑似裝設「針孔偷拍設備」，事件在網路上掀起熱議。不過隨著警方調查結果陸續曝光，案情也出現重大翻轉，外界原先認定的「偷拍設備」，實際上是用於監督寶寶照護情況及公共區域安全管理的收音麥克風，整起事件堪稱一場大烏龍。汭恩產後護理之家今（12日）發出正式聲明回應，包括男星馬力歐和李國毅老婆橘子，都為月子中心打氣。

向太欽點六星級月子中心捲偷拍風暴。（翻攝自微博）向太欽點六星級月子中心捲偷拍風暴。（翻攝自微博）

汭恩產後護理之家過去其實是許多政商名流及藝人的首選月子中心，其中最受矚目的，就是向來以行事果斷幹練、作風謹慎聞名的「向太」陳嵐，當年親自為孫女挑選月子中心時，最終欽點汭恩產後護理之家作為首選。其兒媳郭碧婷於2020年在台北產下長女「小奶皇」後入住汭恩進行產後調理。當時老公向佐、公公向華強與向太皆特地來台陪產並前往探視，向太與向華強當時對汭恩的環境與服務表示滿意。向太更因為小孫女健康出生，贈送郭碧婷台北信義區豪宅作為獎勵。

馬力歐也發聲力挺汭恩產後護理之家。（翻攝自臉書）馬力歐也發聲力挺汭恩產後護理之家。（翻攝自臉書）

此外，曾以影集《國際橋牌社》獲得第55屆金鐘獎「戲劇節目男配角獎」的演員馬力歐，經常在社群上分享育兒生活，女兒「卜蜜」、兒子「卜大萬」都是知名度很高的小網紅。此次事件爆發後，馬力歐也公開力挺汭恩產後護理之家背書，直言：「真的是烏龍一場！你們家的規模規格都是一等一的，超級感謝對我太太以及孩子們的照顧，都是鉅細靡遺、貼心呵護！我愛你們！」汭恩產後護理之家執行長連勇舜也感謝馬力歐的信任。而李國毅與其妻子甘煖琳（橘子）在迎來第二胎時，也選擇入住汭恩產後護理之家。事件爆發後，橘子也在第一時間打氣表示：「加油！相信你們的！」力挺汭恩。

李國毅老婆橘子暖心打氣。（翻攝自IG）李國毅老婆橘子暖心打氣。（翻攝自IG）

警方日前前往汭恩調查，並查扣相關設備及系統硬碟資料，汭恩產後護理之家執行長連勇舜也主動配合到案說明、製作筆錄。據了解，警方初步鑑識後發現，遭外界質疑為「針孔鏡頭」的設備，實際上並非偷拍器材，而是收音麥克風；而主機硬碟內所存畫面，也皆為公開區域監視器畫面，主要用途為監督寶寶照護情況，以及大廳與公共區域安全管理。整起事件也因此出現重大翻轉。 

此外，警方也進一步針對館內房間、浴室、產康室及相關空間進行檢查，初步並未發現任何針孔偷拍設備，也未查獲非法影像或錄音內容。對此，汭恩同步發出正式聲明，強調機構從未於任何涉及個人隱私空間內裝設偷拍設備，對於近期部分未經查證的爆料與渲染式報導深感遺憾。目前已著手進行蒐證，後續不排除依法追究法律責任，並強調將持續配合司法調查，盼外界理性看待事件，避免錯誤資訊持續擴散，讓事件回歸事實真相。

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