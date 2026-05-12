新戲卡位《豆腐媽媽》演員酬勞被砍半 民視回應了

黃西田（左起）、韓瑜、柯叔元在《阿松與阿暖》有滿滿的對手戲。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕叔元、韓瑜、黃西田和白家綺等人主演的新戲《阿松與阿暖》宣布空降民視八點檔，瓜分由洪都拉斯、謝瓊煖等人主演《豆腐媽媽》時段，傳出演員酬勞幾被砍半，不少演員私下抱怨連連。對此，民視今用四平八穩的語氣回應，指出「民視全新八點檔布局，嘗試在晚間黃金時段，提供觀眾更多元、也更輕鬆無負擔的戲劇饗宴」，也就是說晚上8點會先播《豆腐媽媽》75分鐘，9點15分播《阿松與阿暖》。

洪都拉斯（左）上月才回歸《豆腐媽媽》，開心和徐千京（右起逆時針方向）、曾智希、謝瓊煖和宮美樂合作，沒想到現在拍戲時數被砍半，酬勞也減半。（民視提供）

民視除了回應之外，也順便打新戲廣告，表示：「6/8開始，每晚20:00，首先播出討論度與收視表現皆穩居全國第一的《豆腐媽媽》，75分鐘劇情一定會更加緊湊、情感張力全面升級。」並特別感謝《豆腐媽媽》劇組團隊配合公司政策，依舊在第一線貢獻專業服務觀眾。

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此外，《阿松與阿暖》全劇共60集，預計8月播完。至於民視後續是否會再調整八點檔編排策略，目前尚未有進一步消息，據悉應是回歸2小時《豆腐媽媽》主戰場。

民視今指出《豆腐媽媽》之後會八點播出，九點十五分播《阿松與阿暖》。（民視提供）

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