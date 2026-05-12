點名張凌赫、劉宇寧訪台有譜？台演藝經紀文化協會理事長鬆口了

〔記者蕭方綺／綜合報導〕第3屆海峽兩岸中華文化峰會「兩岸演藝合作論壇」昨（11）日在北京舉行，台北演藝經紀文化交流協會創會理事長王祥基在活動中受訪時表示，近年兩岸演藝交流愈趨熱絡，今年將積極邀請中國人氣藝人來台交流，包括近年人氣暴漲的張凌赫與劉宇寧等人，希望未來能安排演出、座談會甚至簽名會。

張凌赫人氣不得了。（翻攝自微博）

根據《中國新聞網》報導，王祥基表示台灣演藝工作者赴中國拍攝影視作品、參與演唱會及各類演出項目的情況持續增加，而中國優秀演員、歌手與演藝團體，在台灣年輕族群間也擁有高度關注，整體交流呈現雙向化、活躍化與年輕化趨勢。

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王祥基透露今年將積極邀請中國人氣藝人來台交流，他提到，光是相關消息傳出，就已引發不少粉絲期待，可見台灣觀眾對中國新生代藝人的關注度相當高。

劉宇寧憑藉古裝劇《折腰》人氣水漲船高。（翻攝自微博）

而被他點名的兩人，其一是張凌赫，他近年憑藉《逐玉》、《寧安如夢》等作品晉升中劇男神，劉宇寧則因《折腰》、《一念關山》等劇累積大批粉絲，兩人也因綜藝節目《開始推理吧》培養出好交情。先前國民黨主席鄭麗文曾在節目中透露，有新生代向她建議邀請張凌赫訪台，希望藉由偶像影響力，舒緩兩岸緊張氛圍；對此，國台辦發言人張晗也曾表示樂見。

王祥基認為像《沉默的榮耀》、《逐玉》等影視作品，讓兩岸民眾得以透過戲劇互相理解、看見彼此差異，進而產生交流。

王祥基也透露，台北演藝經紀文化交流協會過去已陸續在台北小巨蛋、大巨蛋等場館舉辦40、50場兩岸大型演藝交流活動，累積不少成果，未來仍會持續推動兩岸演藝文化交流與合作。

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