從當家小生變行政總裁 馬浚偉全靠苦讀進修

今年54歲馬浚偉外型帥氣。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕香港新城電台11日突發布TVB昔日小生、港星馬浚偉已辭任行政總裁（CEO）一職，並於5月20日正式離任。這項人事變動令大批網友感到震驚，因為上個月他才剛率領新城管理層，高調與廣東廣播電視台音樂之聲簽署合作備忘錄，外界本以為他將大展拳腳，沒想到短短2周便宣告「和平分手」。

港媒報導，其實馬浚偉去年曾被傳會辭職，甚至有指他將加入政界，而自他加入新城電台曾推動多項改革，曾引發正反評價。

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馬浚偉入行30年，曾是TVB當家小生。（香港星島日報）



回顧馬浚偉「進擊高層之路」，成功洗脫昔日「TVB當家小生」形象，靠著狂讀書進修化身娛樂圈中學霸」，擁有北京大學行政人員工商管理碩士學歷。自2021年起，馬浚偉先後出任TVB藝術訓練中心校長、香港電台創作總監、康文署劇場發展小組委員會指派委員、香港藝發局電影及媒體藝術範疇委員、新城電台首席營運總監、新城電台行政總裁。

這些學術背景與公職經驗，為馬浚偉日後執掌媒體高層打下了堅實基礎，同時展現了藝人轉型的無限可能。

今年54歲馬浚偉曾以港劇《鹿鼎記》、《洛神》、《帝女花》、《鐵血保鏢》、《舞動全城》紅遍全香港，昔為TVB當家小生。

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