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娛樂 最新消息

（專訪）被狂敲碗配郭忠祐！黃西田超正女兒單身5年開「3條件」

黃露瑤理想對象要像爸爸一樣。（記者陳奕全攝）黃露瑤理想對象要像爸爸一樣。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／專訪〕黃西田的女兒黃露瑤最近參與台視八點檔《寶島西米樂》，戲裡是風情萬種的酒店媽媽桑，光是定裝就試了60套漂亮衣服，足見角色魅力；戲外她個性大喇喇，單身5年的她常被許多粉絲敲碗和郭忠祐在一起，她哈哈大笑說，兩人先前在八點檔演過情侶，後來變得很熟，自己還演過對方4支MV女主角，因此粉絲特別愛湊對。她坦言理想對象其實很簡單：「像我爸爸一樣就好。」

她口中的「像爸爸」並非浪漫想像，而是務實條件：「不菸不酒、不愛應酬，下班就回家陪家人。」她直呼：「只是這樣的好男人太少了！」

黃露瑤未來對象希望是圈外人。（記者陳奕全攝）黃露瑤未來對象希望是圈外人。（記者陳奕全攝）

她過往談過三段戀情，每一任對象都會向爸媽介紹，光是曖昧期，她就會迫不及待與爸媽分享對方照片，黃西田的反應往往頗搞笑，「爸爸若看到太帥會說『不行啦！這生得太緣投（台語的帥）』。」擔心對方太會招惹不必要的桃花。

會排斥未來對象是圈內人？她搖頭表示不排斥，但仍希望找圈外人，「可能我覺得圈內太辛苦了，如果兩個人都一樣辛苦，可以有不同領域的人互相陪伴。」只是她上任圈外男友佔有慾強，不理解她身為演員偶爾需要拍親密戲，讓她傷透腦筋。

此外，她現在除了忙拍《寶島西米樂》，還接了外景節目，也會參與「藍寶石歌廳秀」演出，堪稱拼命三娘，這樣高強度工作形式其實源自黃西田，她笑說：「只要我做的來我就會接，不會挑工作，因為爸爸也是這樣一步一腳印走來。」

黃露瑤。（記者陳奕全攝）黃露瑤。（記者陳奕全攝）

她從小就跟著爸爸進出秀場與活動現場，對演藝圈並不陌生。印象最深刻的一次是當年港星來台掀起旋風時，主持人是綜藝天王豬哥亮，她也親眼見到林志穎、張學友、郭富城等巨星同台，場面相當盛大。

她提到黃西田主持22年的外景節目《草地狀元》，每週都要出外景2天，全台跑透透。這樣的刻苦耐勞，也從小就讓她根深蒂固的了解到演藝圈的辛苦。

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