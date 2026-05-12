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娛樂 最新消息

錢人豪昔控李烈拍桌喝斥挨告 態度軟化發聲道歉

錢人豪因遭李烈控告加重誹謗，上個月21日至台北地方法院出庭應訊。（資料照）錢人豪因遭李烈控告加重誹謗，上個月21日至台北地方法院出庭應訊。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕2023年導演錢人豪發文指資深監製李烈擔任電影補助評審期間，當眾對他拍桌喝斥、打壓貶低，遭李烈狀告涉嫌加重誹謗，雙方上個月21日至台北地院出庭，多次爆發言語衝突，經法官斡旋，錢人豪同意寫澄清文。

錢人豪11日公開道歉聲明，表示提及李烈擔任評審期間發言，是在特定情境下主觀感受跟理解，沒有從客觀角度去思考，對於李烈造成傷害感到非常抱歉。聲明中，錢人豪強調尊重影視產業評審制度，並指李烈的貢獻有目共睹，期盼事件就此落幕。

錢人豪聲明全文

【致李烈女士之道歉聲明】

針對本人先前於社群平台上，關於民國112年7月14日臺北市政府文化局112年度第2期補助電影製作審查會議過程中，李烈女士擔任評審之相關發言，對李烈女士造成的困擾與傷害，在此向她表達誠摯的歉意。

回顧當時的表達，確實基於本人在特定情境下的主觀感受與當下理解，未能從更完整客觀的角度去思考，也未能顧及可能帶來的影響。對此我深感自省，並會就表達上的不周全持續檢討與調整。

我一向尊重影視產業的評審制度與專業判斷。李烈女士多年來對產業的投入與貢獻，業界有目共睹。這次的事情，也讓我更加提醒自己，未來在公開發言上應更加謹慎與克制。

這段時間的紛擾，讓雙方與相關夥伴都付出了不少時間與心力。對於因此造成的困擾，以及相關司法程序所耗費的時間與資源，我深感抱歉。

經過這段時間的沉澱，我會回到創作本身，專注於作品與內容，也會以更審慎負責的態度面對未來的每一次發言。

也誠懇期盼此事能在此告一段落。再次向李烈女士致上歉意，並盼彼此都能向前，將心力投入於更有意義的創作與事務。

錢人豪
2025.05.11

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