舒子晨揭閃婚內幕！生病「排泄物噴出」老公手刷髒褲：除了我媽沒人做到

舒子晨（左）2024年嫁給排球選手許美中。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星舒子晨2024年驚喜宣布嫁給排球選手許美中，兩人交往僅2個月便決定步入禮堂，引發外界好奇「閃婚」關鍵。近日，她在與籃籃、何美共同主持的Podcast頻道《果子貍》中，大方分享這段令人動容的往事，坦言老公在自己病到「括約肌失守」時展現出的溫柔，讓她認準對方就是真命天子。

舒子晨在節目中描述，當時她生病身體虛弱到坐在馬桶上還會嘔吐，甚至因為無法控制括約肌，一咳嗽就發生「排泄物噴出」的尷尬狀況。聽聞這段細節，一旁的搭檔籃籃忍不住驚訝地張大嘴巴。舒子晨回憶，當時還是男友的老公不僅毫無怨言地反覆更換床單，甚至在她提議睡地上時，堅持將她公主抱回床上安撫：「再洗就好了。」

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最讓舒子晨感動的，是事後看到身為職排隊員的老公，彎著腰將她弄髒的睡褲泡在浴缸，一件一件用手刷洗。舒子晨感性表示：「這種事除了我媽，真的沒人能做到。」就是這一瞬間的衝擊，讓她在交往初期就決定閃婚，網友聽聞也紛紛狂讚：「這是真愛無誤！」