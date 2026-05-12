勸蔣萬安別選台北市長！ 金馬得主陳慕義開第一槍

台北市長蔣萬安（記者方賓照攝）

〔記者林南谷／台北報導〕今年是二二八事件79週年和平紀念日，2月28日當天台北市長蔣萬安以「蔣家後代」出席追思活動，向來關心台灣歷史議題的金馬獎最佳男配角得主、影星陳慕義火大重批：「228在紀念什麼？」並怒斥：「投票給228元兇第四代的人，比紀念228的人還多，請問在紀念什麼？」

昨（12）日陳慕義在臉書發文直接點名蔣萬安，他說：「萬安先生，騎著一隻掃把就可以飛到天上去，是講給小孩子聽的童話故事，你要不要認真的考慮一下，不要再進行台北市市長的選舉了。」

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陳慕義在2023年拿下金馬男配角後，演藝工作大減。（資料照，記者陳逸寬攝）

陳慕義說，選舉就是在實踐民主，展現公民的自由意志，並以蔣萬安口氣這樣自我描述：「我只說我姓蔣，我很帥，然後就去選了。」陳慕義酸蔣萬安：「民主不會阻止你，也會為你實踐，很多一直在學習民主一直學不會的孩子，就是被騎著一隻掃把就可以飛到天上去的童話所阻礙、綁架、迷惑。」

陳慕義表示，中國人幾千年來殺人無數，史有所載，「蔣介石引來的中國人，還有曾經和你阿嬤有關的蔣經國，殺了很多台灣人，你要姓這個蔣，你承擔得起嗎？」

陳慕義臉書全文：

萬安先生

騎著一隻掃把就可以飛到天上去

是講給小孩子聽的童話故事

你要不要認真的考慮一下

不要再進行台北市市長的選舉了

選舉就是在實踐民主

展現公民的自由意志

我只說我姓蔣 我很帥

然後就去選了

民主不會阻止你 也會爲你實踐

很多一直在學習民主一直學不會的孩子

就是被騎著一隻掃把就可以飛到天上去的童話所

阻礙 綁架 迷惑

中國人幾千年來殺人無數 史有所載

蔣介石引來的中國人

還有曾經和你阿媽睡過覺的蔣經國

殺了很多台灣人

你要姓這個蔣

你承擔得起嗎

知悉台灣有著一直沒被平反 沒被揭露的傷痛的過去

賈永婕：我在天真什麼

賈永婕以前被蒙蔽了

你現在在做的卻是在蒙蔽

還有繼續講童話故事

男人能給家的是

安全和尊嚴和愛和希望

這是男人的承擔

更也是男子氣慨

除此

自問我還剩下什麼價值

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