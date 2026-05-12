黛安基頓病逝半年…女兒吐喪母心聲：想妳超越語言

〔娛樂頻道／綜合報導〕奧斯卡影后黛安基頓（Diane Keaton）去年10月11日過世，享壽79歲，在她離世後的第一個母親節，她收養的女兒德絲特基頓（Dexter Keaton）終於忍不住情緒潰堤。

德絲特基頓（前）曬出養母黛安基頓的合照，悼念她離世的第一個母親節。（翻攝自IG）

德絲特基頓在IG曬出多張母女舊照，從海邊玩耍、花園合照，到婚禮當天媽媽抱著她親吻的瞬間，全都是再也回不去的畫面；她一句「我想妳，已經超越言語能形容的程度」，讓許多影迷看了鼻酸。

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曾以《安妮霍爾》拿下奧斯卡影后的黛安基頓，去年10月因細菌性肺炎病逝，她生前未婚，卻在50多歲時毅然決定領養兩個孩子，獨自成為母親。

黛安基頓過去坦言，「我不是那種從小就超想當媽媽的人。」但最後，她還是選擇跳進母親這個人生角色，而且一當就是最深情的那種。

德絲特基頓（右）曬出和養母黛安基頓的合照。（翻攝自IG）

德絲特基頓這次發文裡，最讓人心碎的是她對「家」的描述，「我想念她（黛安基頓）的聲音、她的擁抱、她的存在，還有所有讓一個地方變成家的感覺。」

事實上，黛安基頓生前和孩子感情極深；2022年她在好萊塢留下手印時，兒女罕見陪同現身。當時媒體問她：「孩子在身邊代表什麼？」她只回答：「一切。」如今此番話重新被翻出，更讓影迷看得格外難受。

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