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娛樂 日韓

中間淳太喊圓夢！全中文感性告白：臺灣是第二個故鄉

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本星達拓娛樂（STARTO ENTERTAINMENT）旗下人氣團體WEST.成員中間淳太（Junta Nakama）於7月12日（日）在Clapper Studio舉辦個人見面會「黃・fan・fun Meeting - Junta & 愛TAIWAN - in Taipei」，再度來台會粉絲。此次以見面會形式登場，主打更近距離的互動體驗，消息一出即引發高度關注。

能夠來台辦見面會，中間淳太直呼圓夢。（翻攝自IG）能夠來台辦見面會，中間淳太直呼圓夢。（翻攝自IG）

中間淳太過去曾經台灣綜藝節目《我們這一攤》，與王彩樺等人互動相當有趣，這次終於要來台灣辦見面會，他錄製影片，以全中文向台灣粉絲喊話：「終於實現我的夢想，在我的第二個故鄉臺灣開見面會了！我聽說台灣也有人支持我，衷心希望能和大家見面，歡迎大家參加喔！時隔許久，我真的非常期待再回到臺灣！」

中間淳太稱臺灣是他的第二個故鄉。（翻攝自IG）中間淳太稱臺灣是他的第二個故鄉。（翻攝自IG）

中間淳太以開朗知性的形象與自然親和的魅力深受喜愛，不僅在團體中展現穩定表現，也活躍於綜藝、資訊與益智節目等多元領域。擁有台灣血統並精通中文的他，從去年5月起擔任臺北市觀光大使，與台灣粉絲之間有著特別深厚的連結，每次來台皆引發熱烈話題。

中間淳太目前正以第12張專輯《唯一無二》展開「WEST. LIVE TOUR 2026 唯一無二」全國巡演，此次台北見面會也被視為巡演期間的重要海外交流活動之一。此次見面會預計透過談話、遊戲及多樣互動環節，讓現場粉絲能更貼近感受他的魅力與真誠。他也期待與粉絲近距離相聚，親自傳遞最真摯的心意。

中間淳太臺灣見面會福利太好。（大鴻藝術提供）中間淳太臺灣見面會福利太好。（大鴻藝術提供）

活動門票全座席為NT$3,200，並另推出NT$2,000的VIP PASS 供購得門票的粉絲抽選，包含有肖像明信片、雙人合照拍立得及周邊商品優先購買通道等精彩限定特典，其中合照拍立得更被粉絲視為本次最大亮點。門票將採實名登記抽選方式銷售，登記抽選時間為2026年5月11日（一）至5月13日（三），並於5月15日（五）12:00公布結果；若有剩餘票券將預計於5月21日（四）12:00開賣。VIP PASS將另擇時間開放登記抽選，更多售票與演出詳情，請關注主辦單位大鴻藝術BIG ART官方Facebook及Instagram專頁。

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