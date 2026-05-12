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娛樂 日韓

《天機試煉場》來真的！粉絲恐被現場占卜 見面會福利曝

〔記者鍾志均／台北報導〕韓綜《天機試煉場》人氣命理師盧瑟妃、Meta命理俊，日前確定將於6月7日合體來台舉辦《Decode Your Fate 解讀你的天機》粉絲見面會；主辦單位宣布，凡購買見面會票券入場者，皆可參與Hi-Touch歡送、2對2團體合照，並獲得隨機簽名小卡及台北限定官方海報，更有機會上台進行占卜體驗。

盧瑟妃（左）、Meta命理俊將於6月7日來台。（八大提供）盧瑟妃（左）、Meta命理俊將於6月7日來台。（八大提供）

被封「最美女巫」稱號的盧瑟妃，過去在節目中靠著犀利直球解析爆紅，這次談到「命運」時，也丟出超有討論度的一句話：「命運有一半是注定的，但另一半，其實掌握在選擇裡。」

面對華人圈常說的「天機不可洩漏」，盧瑟妃也有不同看法。她直言，命理從來不是用來「宣判未來」，而是看見趨勢與可能性，「不要把命運講成絕對，人才不會被一句話困住。」

另一位話題人物Meta命理俊沒有法器、神秘鈴鐺，反而永遠抱著筆電現身，被網友笑稱根本「AI算命師」。他透露自己13歲就開始研究生肖運勢，甚至一路花到「一台中型轎車」的金額在學命理，後來還自己建立數據分析系統，慢慢發展出屬於自己的「現代命理學」。

主辦宣布凡是入場者，有機會直接被抽上台，現場體驗被兩位老師「即時解讀人生」。對此，網友笑翻表示：「突然不敢去了，怕秘密被講出來」、「感覺現場會有人邊算邊哭」、「這不是見面會，是命運審判大會吧！」

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