木村拓哉「日劇穿搭」全是私服？背後原因超謙虛

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本天王木村拓哉主演的經典日劇《長假》、《戀愛世代》最近上架Netflix掀起回憶殺，最近木村拓哉接受訪問，分享當初演戲時，有不少服裝都是自己的私物，其實背後是有原因的。

松隆子（左）、木村拓哉的《戀愛世代》是經典中的經典。（翻攝自X）

木村拓哉的廣播節目日前邀請搞笑組合「千鳥」，千鳥兩人透露他們都是「木村拓哉時代」，學生時期會模仿木村拓哉的頭髮、穿搭等時尚。尤其是《HERO》中的棕色羽絨服以及《青春無悔》中的紅色靴子，都在當時掀起旋風。

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牛仔是木村拓哉最喜愛的元素。（翻攝自IG）

對於成為時尚熱潮的引領者，木村拓哉謙虛表示：「很普通吧，這在美國文化當中是理所當然的吧，只好剛好挑到自己喜歡的東西，在拍戲時覺得這好像不錯，所以就穿上了。」

木村拓哉是穿搭教科書。（翻攝自IG）

被問到劇中的服裝都是私服嗎？木村拓哉坦言，其實在劇組詢問他：「這雙靴子如何呢？」時，他深知這些服飾都是新款，要把它們穿上會覺得有點不好意思，如果剛好自己擁有類似款，不如就帶著平常穿到鞋底磨損的鞋子，或者比較舊的牛仔褲到現場。

木村拓哉坦言當年不特別穿新戲服，是因為不好意思。（翻攝自IG）

至於那件《HERO》的棕色羽絨服，木村拓哉解釋，當天非常的冷，劇組只準備了一套戲服，他心想這樣不行，剛好那天帶來的外套就是那件羽絨衣，因此向劇組提議把它當作戲服，沒想到卻意外爆紅。

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