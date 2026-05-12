自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

怒揭傑尼斯性侵案！男偶像現況曝光 「下海當牛郎」竟被罵翻

岡本KAUAN當年召開記者會控訴強尼喜多川的惡行，最後傑尼斯偶像帝國徹底垮台。（達志影像）岡本KAUAN當年召開記者會控訴強尼喜多川的惡行，最後傑尼斯偶像帝國徹底垮台。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期日本牛郎俱樂部主打一名出身於傑尼斯的新人，引發熱烈討論，眼尖網友發現，他正是揭露傑尼斯已故創辦人強尼喜多川性侵醜聞的岡本KAUAN。

岡本KAUAN在2023年BBC製作的專題報導中，控訴在15歲加入傑尼斯之後，竟然被性侵多達20次。一直以來強尼喜多川有戀童癖的傳言都被視作都市傳說，而岡本KAUAN是第一位直接公布實名且露臉控訴的受害者，之後他更大動作召開國際記者會，讓這一把火一發不可收拾，最後終結了傑尼斯偶像帝國。

岡本KAUAN長相姣好。（翻攝自X）岡本KAUAN長相姣好。（翻攝自X）

近期岡本KAUAN又成為話題，原來是他即將於日本人氣男公關店以牛郎身分正式出道，文宣上面稱呼他是前傑尼斯Jr.（類似於南韓練習生），同時也是傳說中的偶像、格鬥家以及藝術家。岡本KAUAN自己也發文宣傳，5月17日等待公主們的到來，也提到剛好他是5月生日，希望大家能夠一同慶祝。

岡本KAUAN當牛郎，打著前傑尼斯的名號，被日本網友罵翻。（翻攝自X）岡本KAUAN當牛郎，打著前傑尼斯的名號，被日本網友罵翻。（翻攝自X）

岡本KAUAN轉戰牛郎一事一出，日本網友幾乎一面倒罵翻，有人批評，「哇好荒謬喔」、「沒想到他會落得如此下場，所有美好回憶都成為黑暗的一頁」、「就是這個人毀了傑尼斯吧，怎麼好意思說自己是前傑尼斯」、「結果最後還不是要蹭傑尼斯」。不過也有人認為職業不分貴賤，且遭到性侵與當牛郎完全是兩回事，不應該在此時拿出來相提並論。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中