怒揭傑尼斯性侵案！男偶像現況曝光 「下海當牛郎」竟被罵翻

岡本KAUAN當年召開記者會控訴強尼喜多川的惡行，最後傑尼斯偶像帝國徹底垮台。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期日本牛郎俱樂部主打一名出身於傑尼斯的新人，引發熱烈討論，眼尖網友發現，他正是揭露傑尼斯已故創辦人強尼喜多川性侵醜聞的岡本KAUAN。

岡本KAUAN在2023年BBC製作的專題報導中，控訴在15歲加入傑尼斯之後，竟然被性侵多達20次。一直以來強尼喜多川有戀童癖的傳言都被視作都市傳說，而岡本KAUAN是第一位直接公布實名且露臉控訴的受害者，之後他更大動作召開國際記者會，讓這一把火一發不可收拾，最後終結了傑尼斯偶像帝國。

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岡本KAUAN長相姣好。（翻攝自X）

近期岡本KAUAN又成為話題，原來是他即將於日本人氣男公關店以牛郎身分正式出道，文宣上面稱呼他是前傑尼斯Jr.（類似於南韓練習生），同時也是傳說中的偶像、格鬥家以及藝術家。岡本KAUAN自己也發文宣傳，5月17日等待公主們的到來，也提到剛好他是5月生日，希望大家能夠一同慶祝。

岡本KAUAN當牛郎，打著前傑尼斯的名號，被日本網友罵翻。（翻攝自X）

岡本KAUAN轉戰牛郎一事一出，日本網友幾乎一面倒罵翻，有人批評，「哇好荒謬喔」、「沒想到他會落得如此下場，所有美好回憶都成為黑暗的一頁」、「就是這個人毀了傑尼斯吧，怎麼好意思說自己是前傑尼斯」、「結果最後還不是要蹭傑尼斯」。不過也有人認為職業不分貴賤，且遭到性侵與當牛郎完全是兩回事，不應該在此時拿出來相提並論。

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