（影）百想影帝東京出事了...偷拍「美女議員」遭當場抓包

朴正民以電影《醜得要命》拿下百想藝術大賞電影部門最佳男主角。（翻攝自Naver）

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓實力派演員朴正民，才剛以電影《醜得要命》拿下百想藝術大賞電影部門最佳男主角，結果人在日本東京時，竟意外陷入一場超爆笑的「偷拍誤會」。

最近朴正民透過出版社YouTube頻道公開東京出差Vlog，身兼演員與出版社老闆的他，一路逛蔦屋書店、森岡書店，還跑去歌舞伎劇場研究日本文化，顯得十分文青。

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朴正民在東京逛街時，被誤會偷拍美女議員。（翻攝自YouTube）

沒想到影片後半段畫風突變。朴正民走在東京街頭時，看到日本議員選舉海報牆，其中一張女候選人的海報因為附有QR Code，讓他一時好奇，忍不住拿起手機拍照研究，結果下一秒，竟被一對韓國母女當場認出來，更尷尬的是，對方還直接問：「是因為太漂亮才拍的嗎？」讓朴正民瞬間石化，急忙解釋：「不是不是，我只是想看內容。」

只是越解釋越尷尬，最後朴正民乾脆逃離現場。他事後苦笑表示：「我真的超羞恥，超怕大家誤會成『男演員在街頭偷拍女生海報』。」

影片曝光後，網友全笑翻，直呼：「這根本韓劇社死現場」、「百想影帝也有今天」、「那個慌張感太真實了」、「日本街頭大型誤會製造機」。

<iframe width="1349" height="759" src="https://www.youtube.com/embed/TuRMP1S64XE" title="도쿄의 서점을 다녀왔습니다ㅣ출판사 대표 출장 브이로그

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