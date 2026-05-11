61歲珊卓布拉克首公開母子舊照 背後原因藏洋蔥

〔娛樂頻道／綜合報導〕奧斯卡影后珊卓布拉克（Sandra Bullock）一向把家庭生活保護到滴水不漏，這回突然在IG公開與兩個孩子Louis、Laila的童年合照，讓粉絲瞬間暴動。

珊卓布拉克公開家庭日常。（翻攝自IG）

照片裡，年幼的孩子們穿著萬聖節服裝坐在她腿上，而珊卓布拉克抬頭望向天空，那個畫面溫柔到像電影劇照。珊卓布拉克更寫下：「不管妳是透過什麼方式成為母親，母親節快樂。我們都因為這份一生一次的榮耀而緊緊相連。」

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61歲的珊卓布拉克，當年在40多歲時決定領養孩子，曾坦言，原本以為人生不會走向「當媽媽」這條路，甚至對「擁有女兒」感到害怕。珊卓布拉克坦言，過去總是壓抑情緒、不敢脆弱，但成為媽媽後，她終於學會面對感受，也不再害怕流露情緒。

珊卓布拉克罕見曬了一對兒女的照片慶祝母親節。（翻攝自IG）

而這次母親節，她除了懷念已逝母親與外婆，還首次大方分享與孩子們的家庭瞬間，讓不少粉絲直呼：「原來最強奧斯卡影后，私下根本是超暖媽媽！」

事實上，珊卓布拉克這幾年幾乎淡出螢光幕，把時間都留給家人。如今隨著她主演的《超異能快感：魔法之書》（Practical Magic 2）即將上映，她也將慢慢重回大眾視線。

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