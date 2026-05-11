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娛樂 星座

本週最強生肖曝光 蛇、馬、牛氣場炸裂 賺錢一路旺到翻

〔娛樂頻道／綜合報導〕命理生肖專家曼樺老師整理出5月10至16日12生肖整體運勢，她指出屬蛇、馬、牛三生肖的人，氣勢最旺，無論在職場、財運、人際關係都有同步提升，另外，曼樺老師也提醒大家可透過運動舒緩壓力，有助身體健康。

【本週事業運：大吉】

▲蛇

本週運勢旺，可說是12生肖中排名第1。各種好運都會來到身邊，特別是自行創業和從事創意工作的人，可望有新的合作案上門。

▲馬

屬馬的人本週同樣運勢不凡，位居12生肖第1，形成財運雙冠軍局面。這段期間驛馬星動，請積極爭取出差或洽公機會，可增加閱歷並助於拓展人脈。

▲狗

屬狗的人本週運勢不俗，工作運尤為強勁，可說排名12生肖第2，即使整體市場環境平靜，但是屬狗的人能夠從激烈競爭中脫穎而出。

▲牛

事業運同樣位居第2的牛，工作進展順利，正式打造好口碑同時提升業績的好時機，整體發展會愈來愈穩定。

▲虎

屬虎的人終於苦盡甘來，本週事業運排名第3。近期若有出差容易遇到貴人，同時也有好消息等著你。

【本週財運：大吉】

▲蛇

屬蛇的人不僅在事業運上順風順水，連財運也非常亮眼。本週會出現多方合作機會，雖然不見得都是規模龐大的案子，不過，積沙成塔，整體收入還是會讓你樂呵呵。

▲牛

屬牛的人本週財運豐沛，長時間在專業領域的辛苦耕耘終於被看見，現在的你有好口碑，財運自然滾滾而來，且可持續。

▲狗

屬狗的人本週財運有逆勢翻紅的趨勢，即使市場氣氛保守，仍能因專精進修帶來合作機會，只要不怕辛苦，必定有所回報。

【本週愛情運：大吉】

▲馬

屬馬的人愛情持續身溫，如果已經有伴侶，你們會沉浸在甜蜜的戀愛當中，只要另一半開心，付出都值得。單身者宜多參與不同領域的活動，有機會認識新朋友。

▲羊

屬羊的人愛情運不斷升溫，特別是談異地戀的朋友，終於有機會突破現況，爭取更多相處時間，也有可能你們小倆口正在計畫一場旅行。

▲牛

受到母親節溫馨氛圍影響，屬牛的人會特別為伴侶準備豐盛餐點，你的愛來自家庭溫暖與幸福，更用美食把對方餵飽飽。

【本週健康運：大吉】

▲虎

屬虎的人最近健康運不俗，可能愛上某項運動，而且還互呼朋引伴，要朋友家人也一起加入。在運動增進健康的同時，也能拉攏家人與朋友之間的感情。

▲蛇

健康運穩定，利用空閒時間練習瑜珈、上健身房，已經成為屬蛇的人維持體態最重要的習慣，同時也能透過這種方式釋放壓力。

▲馬

屬馬的人不但愛情運勢佳，健康運也表現亮眼。選擇養花種草放鬆壓力的你，舒心的小花園正在逐漸成形。

☆民俗說法僅供參考☆

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