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娛樂 最新消息

30年前《狗蛋大兵》合體了 楊小黎「訊息」逼出郝劭文 恩師朱延平驚喜現身

〔記者傅茗渝／台北報導〕金鐘戲后楊小黎跨界挑戰再升級，由她首度擔綱製作人並主持的全新節目《像你這道菜》，於每週一、週二下午3點在客家電視播出。楊小黎感性形容這檔節目是自己「生了一年多才孵出來」的寶貝，儘管籌備期間一度因預算問題壓力爆棚，卻也意外促成了演藝圈最強「回憶殺」，邀請昔日黃金搭檔郝劭文同框。

楊小黎使出回憶殺逼哭郝劭文。（客家電視台提供）楊小黎使出回憶殺逼哭郝劭文。（客家電視台提供）

楊小黎與郝劭文從5歲合作至今，情誼橫跨30年，兩人的合照總能掀起粉絲熱烈討論，被笑稱是「活化石組合」。對楊小黎而言，郝劭文不僅是老友，更是演藝路上的重要貴人，當年她復出後首部作品便與對方合作並入圍金鐘獎。

楊小黎在《像你這道菜》中展刀功。（客家電視台提供）楊小黎在《像你這道菜》中展刀功。（客家電視台提供）

談及此次邀約，楊小黎信心十足地笑說：「我覺得他不會拒絕我。」果然，當時人在台灣的郝劭文僅憑一則訊息便爽快答應。不過，郝劭文坦言自己其實是個「I人」，對於重返螢光幕相當緊張，他在「想見老朋友」與「社恐發作」之間天人交戰了兩分鐘。所幸在錄影過程中，楊小黎的貼心照顧讓他逐漸放鬆，甚至「聊到喉嚨沙啞」，直呼：「真的有種回到家的感覺。」

郝劭文透露自己私下走霸道大廚路線。（客家電視台提供）郝劭文透露自己私下走霸道大廚路線。（客家電視台提供）

為了給老友驚喜，楊小黎特別安排恩師朱延平以特別形式擔任神祕嘉賓，這讓一向搞笑、理性的郝劭文當場紅了眼眶。楊小黎透露：「劭文私下其實是個相當傳統、責任感很重的人，因此看到他能在節目裡真正放鬆、開心做自己，就是身為製作人最大的成就。」而郝劭文看著昔日搭檔現在獨當一面的模樣，也忍不住大讚：「真的超級帥氣！」

郝劭文力挺楊小黎《像你這道菜》。（客家電視台提供）郝劭文力挺楊小黎《像你這道菜》。（客家電視台提供）

除了感人情誼，節目中也揭露了郝劭文私下熱愛下廚的一面。他自曝性格是「霸道大廚」，拿手菜包括韭菜烘蛋、豆乾肉絲，並堅持「完全照自己的口味來！」他笑說：「客人喜不喜歡不重要，反正我自己先滿意了！」這份霸氣與楊小黎自嘲的「地獄廚藝」形成強烈對比，為節目增添不少笑料。《像你這道菜》自5月4日起，每週一、週二下午3點於客家電視頻道、官網及YouTube播出，邀請觀眾一起透過一道菜，品嚐最真摯的人生故事。

元祖螢幕CP楊小黎與郝劭文再度合體。（客家電視台提供）元祖螢幕CP楊小黎與郝劭文再度合體。（客家電視台提供）

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