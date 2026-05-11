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娛樂 星座

12星座週報來了 「國師」唐綺陽提醒：避免躁進

國師唐綺陽的12星座週報出爐了。（資料照，記者陳逸寬攝）國師唐綺陽的12星座週報出爐了。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「國師」唐綺陽的12星座週報來了！受到星象影響，金星雙子衝刺：變動星座與風象星座，人際關係會變得熱絡起來；火星牡羊衝刺：要多留意刀、火安全，避免急躁；週日水星進雙子，讓理財這件事情成為熱門討論話題，可以把握時機進行財務規劃，除此之外，教育、社交、交通相關事務也會躍居成為關注焦點，如果你是個特立獨行的人，準備好，是時候成為話題人物了。

▲本週有點累

獅子：注意健康避免耽誤進度，感情需磨合加深了解

處女：溝通卡關避免固執己見，感情放下挑剔多看優點

天秤：職場對立多以正向應對，感情雙方溝通易吵架

射手：進度受阻注意幕後原因，感情不合有問題浮現

▲本週有點穩

金牛：資源卡關有財務壓力，感情聚少離多被埋怨

雙子：內部整合狀態影響成敗，感情態度模糊易有誤會

魔羯：工作耗能需顧好身體，感情勿勉強優先照顧自己

水瓶：穩定中仍要當心有變數，感情陰錯陽差難掌握

▲本週有點順

牡羊：肩負重任但表面很低調，感情壓抑情緒需釋放

巨蟹：事業上遇強則強展現實力，感情引人暗戀靠近

天蠍：熱心助人同時需慎選對象，感情避免錯付同情心

雙魚：務實表現穩定提升，感情選擇務實對象更有利

☆民俗說法僅供參考☆

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