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金曲歌后拚還債連操10年！爆肝滿臉長泡疹 醫警告：會掛掉

《唱歌給你聽》許志豪、杜忻恬、李子森。（中天電視提供）《唱歌給你聽》許志豪、杜忻恬、李子森。（中天電視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕金曲歌后張秀卿日前錄製由許志豪、杜忻恬、李子森主持的歌唱節目《唱歌給你聽》，首度揭開光鮮亮麗背後的血淚史。出道46年的她，當年為了改善家計、幫家裡還債，曾創下連續多天沒睡覺、每天趕7、8場秀的驚人紀錄，操勞過度的代價是肝臟無法排毒，導致滿臉長泡疹，甚至被醫生宣告：「妳一定要休息，不然會掛掉。」

張秀卿在節目中回憶，出身鄉下的她，早期演藝之路並不順遂，連家人都不看好。她笑說媽媽當時重男輕女，對她說：「妳長大就嫁人，老公捕魚、妳種田」，當她堅定表示要當歌星時，媽媽竟狠吐槽：「妳當挫屎星啦！」

張秀卿入行10年不紅險回鄉當村婦。（中天電視提供）張秀卿入行10年不紅險回鄉當村婦。（中天電視提供）

入行前10年，張秀卿始終未嚐走紅滋味，媽媽更不斷勸退：「不要再唱了，又唱不紅，妳回來種田」。當時她向母親懇求最後一次機會：「如果再不紅，我就回去當村婦」，沒想到隨後便遇見了改變命運的經典神曲《車站》。

為了讓《車站》紅遍大街小巷，張秀卿與林垂立老師堅持宣傳了8個月，甚至不放過任何在路邊「唱兩句」的機會。走紅後，她為了還債拚命賺錢：「因為我要改變家計、幫家裡還債，想命賺錢買房子，讓家人不用再顛沛流離，所以也不管自己的身體狀況能不能負荷。」 這種高壓生活維持了整整10年，雖然賺到了錢，卻差點賠上性命，她感慨表示：「窮怕了，想說有錢賺就一定要賺。」

《唱歌給你聽》許志豪、吳俊宏、張秀卿、杜忻恬、李子森。（中天電視提供）《唱歌給你聽》許志豪、吳俊宏、張秀卿、杜忻恬、李子森。（中天電視提供）

轉型動感路線的她，當年推出《辣妹駕到》曾被老闆痛罵賠錢，沒想到10年後竟靠網友惡搞爆紅。張秀卿開玩笑說，若早點轉型或許能走謝金燕路線，隨後又不改幽默本色自嘲：「我只是腿不夠長，我經過謝金燕還要從她胯下走過去。」

談及去年出道的女兒林莉，張秀卿語帶愧疚，坦言因長期在外奔波，女兒小時候曾誤認主播為媽媽：「心酸覺得一直在奔波，沒日沒夜的好幾天才回家。」 儘管演藝路艱辛，張秀卿仍展現歌后霸氣：「我永遠不會退出歌壇，哪怕只剩下一個掌聲我都要唱。」

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