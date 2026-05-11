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娛樂 日韓

台北水啦！岡崎體育慶出道10周年 巡演最終場選台灣

岡崎體育10月來台開唱。（好玩國際文化提供）岡崎體育10月來台開唱。（好玩國際文化提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本音樂界的奇才岡崎體育為慶祝出道10週年，將於10月24日（六）在新莊Zepp New Taipei舉行出道10週年紀念巡迴演唱會「Zepp10 連單全押〈Zepp10 連單總流し〉」的最終場公演。這場名為「台北水啦賞」的演出，不僅是其演藝生涯10週年的重要里程碑，更是岡崎體育履行與台灣粉絲再次相見之約的圓夢舞台。

創作歌手岡崎體育（okazakitaiiku）出身於京都，2016年以專輯《BASIN TECHNO》主流出道，憑藉諷刺流行樂壇公式的《Music Video》一曲奪得第20屆日本文化廳媒體藝術祭新人獎。他不僅在音樂創作上展現高度才華，更活躍於戲劇演出與各類綜藝節目，是日本當代跨足多領域的全方位藝術家。

岡崎體育出身於日本京都。（好玩國際文化提供）岡崎體育出身於日本京都。（好玩國際文化提供）

回顧去年3月，他首度登上《大港開唱》的「海龍王舞台」，以震撼全場的演出能量與獨特的「岡崎式幽默」感染了港灣萬名觀眾。同年12月，他在台北Legacy舉辦的首場個人專場「WORLD TOUR FINAL」口碑爆棚，讓許多扼腕沒入場觀賞的樂迷敲碗至今。

以極具創意、幽默且打破常規的音樂風格聞名的岡崎體育，自2016年出道以來，透過各種作品橫掃日本音樂市場，其現場演出更以獨特的「盆地電音（Basin Techno）」風格與充滿互動感的表演著稱，每一次登場都能帶給觀眾意想不到的驚喜。演唱會將在10月24日於Zepp New Taipei舉行，5月16日上午11點於遠大售票系統啟售，詳情請洽好玩國際文化。

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