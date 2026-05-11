余祥銓老婆太犯規 柔柔泳裝大解放 網暴動：被辣死

余祥銓老婆柔柔在新加坡辣秀好身材。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕銀色夫妻余天、李亞萍的獨生子余祥銓和柔柔結婚後，育有1女「小元寶」，近日全家人到新加坡，柔柔不吝嗇曬出火辣身材，穿著比基尼的她上圍雄偉，曲線分明、體態優雅，讓網友大呼：超香、好暈。

柔柔身材火辣，體態完美。（翻攝自IG）

余天、李亞萍都到新加坡為了演唱會忙碌，所以余祥銓跟柔柔也隨行，在柔柔曬出來的照片當中，有不少畫面她抱著小元寶，形成一種又甜又辣的風格。柔柔說：「帶小孩出國，還想要當精緻媽媽真的好難」，更透露自己如何忙裡偷閒利用5分鐘讓自己變美，「每天趁女兒還沒起床的時候，趕快先起來打扮收拾一下自己」。

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柔柔穿著粉色鑲紅邊的比基尼，外面套了一件挖超低胸的背心，凹凸有致的身材讓人很難相信她已經是個媽媽。畫面中的柔柔腰肢纖細、臀部豐滿、胸部高聳，讓人覺得她依然是個性感尤物。

余祥銓（左）忙著余天的演唱會，沒時間幫忙柔柔照顧孩子。（翻攝自IG）

提到老公余祥銓，柔柔無奈道：「老公我是本來就不指望他，加上他準備我公公演唱會，也是很忙很累，一切只能自立自強。」不過，網友紛紛在底下稱讚她：「柔柔真的好漂釀」、「媽媽身材太厲害了」、「被辣死」。

最令人感動的是，大多數網友的留言，柔柔都會親自回覆，又仙又辣的她，難怪大家都喜歡她。

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