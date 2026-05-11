自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

余祥銓老婆太犯規 柔柔泳裝大解放 網暴動：被辣死

余祥銓老婆柔柔在新加坡辣秀好身材。（翻攝自IG）余祥銓老婆柔柔在新加坡辣秀好身材。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕銀色夫妻余天、李亞萍的獨生子余祥銓和柔柔結婚後，育有1女「小元寶」，近日全家人到新加坡，柔柔不吝嗇曬出火辣身材，穿著比基尼的她上圍雄偉，曲線分明、體態優雅，讓網友大呼：超香、好暈。

柔柔身材火辣，體態完美。（翻攝自IG）柔柔身材火辣，體態完美。（翻攝自IG）

余天、李亞萍都到新加坡為了演唱會忙碌，所以余祥銓跟柔柔也隨行，在柔柔曬出來的照片當中，有不少畫面她抱著小元寶，形成一種又甜又辣的風格。柔柔說：「帶小孩出國，還想要當精緻媽媽真的好難」，更透露自己如何忙裡偷閒利用5分鐘讓自己變美，「每天趁女兒還沒起床的時候，趕快先起來打扮收拾一下自己」。

柔柔穿著粉色鑲紅邊的比基尼，外面套了一件挖超低胸的背心，凹凸有致的身材讓人很難相信她已經是個媽媽。畫面中的柔柔腰肢纖細、臀部豐滿、胸部高聳，讓人覺得她依然是個性感尤物。

余祥銓（左）忙著余天的演唱會，沒時間幫忙柔柔照顧孩子。（翻攝自IG）余祥銓（左）忙著余天的演唱會，沒時間幫忙柔柔照顧孩子。（翻攝自IG）

提到老公余祥銓，柔柔無奈道：「老公我是本來就不指望他，加上他準備我公公演唱會，也是很忙很累，一切只能自立自強。」不過，網友紛紛在底下稱讚她：「柔柔真的好漂釀」、「媽媽身材太厲害了」、「被辣死」。

最令人感動的是，大多數網友的留言，柔柔都會親自回覆，又仙又辣的她，難怪大家都喜歡她。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中