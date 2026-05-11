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（專訪）全裸玩「迴紋針體位」！初孟軒認「有生理反應」 鍾岳軒加碼爆：他XX比較大

鍾岳軒（左）、初孟軒（右）在《向流星許願的我們》有大尺度親密戲。（有意思國際傳播、犢影制作提供）鍾岳軒（左）、初孟軒（右）在《向流星許願的我們》有大尺度親密戲。（有意思國際傳播、犢影制作提供）

〔記者李紹綾／專訪〕鍾岳軒、初孟軒暌違5年再合作，在BL影集《向流星許願的我們》組「皓永CP」，不僅默契升級，親密尺度更成為話題焦點。算上影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》與電影《環南時候》，這已是初孟軒第三次接演男男配對戲，被問及是否擔心被「定型」？初孟軒尚未開口，鍾岳軒便霸氣護航：「他工作量那麼大，我不覺得他會被定型！」展現十足戰友力。

鍾岳軒、初孟軒（左）暌違5年再合作。（記者潘少棠攝）鍾岳軒、初孟軒（左）暌違5年再合作。（記者潘少棠攝）

比起定型，初孟軒自嘲現在更擔心的是他的「老腰」，他透露上月宣傳時，為了挑戰「男友力抱抱」高難度動作，因姿勢不當硬扛鍾岳軒，腰部竟當場傳出「啪」的一聲。他慘烈回憶，受傷第一天痛到大腦斷片：「要上廁所時，我是用爬的去。」最後緊急致電鍾岳軒求救，鍾岳軒也立刻開車衝去「救夫」送醫。

初孟軒走路超像老先生，護腰藏在衣服裡強撐宣傳，他感嘆：「這比床戲還激烈，至少腰『啪』的那瞬間是。」鍾岳軒一臉愧疚說：「我當時還問他，是不是因為我還不夠瘦？」初孟軒還反過來安慰：「不是你的問題啦。」兩人的CP感一路從床戲延伸到醫院。

鍾岳軒、初孟軒（左）為了床戲，積極保養。（記者潘少棠攝）鍾岳軒、初孟軒（左）為了床戲，積極保養。（記者潘少棠攝）

鍾岳軒（左）、初孟軒（右）在《向流星許願的我們》有大尺度親密戲。（有意思國際傳播、犢影制作提供）鍾岳軒（左）、初孟軒（右）在《向流星許願的我們》有大尺度親密戲。（有意思國際傳播、犢影制作提供）

談及第8集全裸交纏3分鐘的激情床戲，兩人自曝當天拍了超過8小時，還上演「迴紋針體位」，尺度大到必須先喝酒壯膽，為了完美呈現「美尻」，鍾岳軒不僅勤做屁股美白，現場更是近乎「裸裝」上陣，雖時不時就走光，但兩人會互相檢查，他笑稱：「屁股沒有保護措施。」為此兩人從去角質、除毛到乳液保養無一不精。初孟軒說：「他超愛保養，我們還一起買美白乳液，大瓶給他、小瓶給我。」鍾岳軒則坦言：「屁股露比較多的是我，所以保養做得很完善。」

鍾岳軒（右）、初孟軒（左）在《向流星許願的我們》有大尺度親密戲。（有意思國際傳播、犢影制作提供）鍾岳軒（右）、初孟軒（左）在《向流星許願的我們》有大尺度親密戲。（有意思國際傳播、犢影制作提供）

鍾岳軒（右）、初孟軒（左）在《向流星許願的我們》有大尺度親密戲。（有意思國際傳播、犢影制作提供）鍾岳軒（右）、初孟軒（左）在《向流星許願的我們》有大尺度親密戲。（有意思國際傳播、犢影制作提供）

至於拍攝現場有無起生理反應？兩人表現得落落大方，初孟軒誠實說：「一定會有。」坦言在酒精微醺與現場氛圍催化下，「空氣濃度都不一樣」，鍾岳軒則爆料兩人在肢體接觸時，發現初孟軒不僅體溫極高，還注意到一個小秘密：「他左邊胸肌比較大！」有趣的是，兩人第一次看到成品時竟被自己嚇壞，鍾岳軒驚呼：「看到畫面時還確認一下，那是我嗎？」

鍾岳軒、初孟軒（左）透露家中長輩也是忠實觀眾。（記者潘少棠攝）鍾岳軒、初孟軒（左）透露家中長輩也是忠實觀眾。（記者潘少棠攝）

目前《向流星許願的我們》劇情進入高潮，兩人透露家中長輩也是忠實觀眾，初孟軒笑說媽媽看戲會害羞，甚至連鍾岳軒去家裡作客，媽媽都會害羞到不敢聊天。倘若真能向流星許願，初孟軒務實許下：「讓我的腰瞬間變好的。」鍾岳軒則笑回：「我不敢許願了，劇裡向永許願都變成那樣！」

《向流星許願的我們》由文化內容策進院、聯合數位文創股份有限公司、天使放大股份有限公司、巨錸文創娛樂經紀有限公司、巧克科技新媒體股份有限公司、有意思國際傳媒有限公司、犢影制作電影有限公司、吳元瑜聯合出品。有意思國際傳媒有限公司、犢影制作電影有限公司聯合製作，潘心慧、徐薇婷共同監製，姜瑞智執導，編劇統籌鄭涵文率編劇黃詩婷、王慈華、陳昱昊共同創作。堅強卡司集結鍾岳軒、初孟軒、余杰恩、各務孝太、李李仁、曹蘭、「Darren」邱凱偉、吳岳擎、方語昕等實力派演員，及新生代演員陳彥旭、郭大睿共同演出。3月26日每週四起晚間8點在台灣LINE TV獨家首播；日本Rakuten TV、韓國Heavenly、海外GagaOOLala、iQIYI、Viki同步首播。全劇共12集。

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