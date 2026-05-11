自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

（專訪）Teddy閃兵遭換角！鍾岳軒重拍反變「上訴」 初孟軒「地獄級救火」驚吐曾想轉行

初孟軒（左）緊急接棒救火，反而意外讓「皓永CP」鍾岳軒（右）、初孟軒擦出更強火花。（記者潘少棠攝）初孟軒（左）緊急接棒救火，反而意外讓「皓永CP」鍾岳軒（右）、初孟軒擦出更強火花。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／專訪〕BL劇《向流星許願的我們》開拍後話題不斷，前SpeXial成員「Teddy」陳向熙原本是男主角之一，去年因閃兵案遭拘提起訴，劇組火速換角止血，由初孟軒緊急接棒救火，反而意外讓「皓永CP」鍾岳軒、初孟軒擦出更強火花。鍾岳軒回憶得知消息當下，直言：「嚇死啦！」

鍾岳軒回憶看到新聞得知消息當下，直言：「嚇死啦！」（記者潘少棠攝）鍾岳軒回憶看到新聞得知消息當下，直言：「嚇死啦！」（記者潘少棠攝）

鍾岳軒分享，原本當天一早就要出發拍戲，沒想到一打開門就看到新聞，腦袋瞬間當機，「我頭痛的點不是我自己，是覺得劇組該怎麼辦」，不過劇組反應速度超快，當天立刻改拍能先完成的單人場次，導演甚至現場加戲補強劇情邏輯。得知搭檔換初孟軒時，鍾岳軒開心說：「我本來心裡就有底，如果真的要拍BL，我第一人選就是他，因為我們之前就認識很久了。」

對初孟軒來說，這次根本是「地獄級救火」。（記者潘少棠攝）對初孟軒來說，這次根本是「地獄級救火」。（記者潘少棠攝）

只是對初孟軒來說，這次根本是「地獄級救火」，他透露自己只有一週的準備時間，還得同時考潛水證照、讀完整部劇本、分析角色心境，「每天晚上都很煎熬，因為我覺得自己還不夠好」，甚至看到劇本時一度焦慮到快崩潰，「我剩下的時間還要做角色分析、考證照，我越來越緊張」，幾乎是「不可能的任務」。幸好兩人默契十足，鍾岳軒甚至貼心到連對方的台詞都背下來，隨時準備在現場「接住」快要大腦當機的初孟軒，初孟軒也認證：「是你接住我。」

對於重拍，鍾岳軒樂觀表示：「有重來的機會也滿好的，有一種『上訴』的感覺。」（記者潘少棠攝）對於重拍，鍾岳軒樂觀表示：「有重來的機會也滿好的，有一種『上訴』的感覺。」（記者潘少棠攝）

對於重拍，鍾岳軒坦言，完全沒有「前面10天白拍」的怨念，反而樂觀表示：「有重來的機會也滿好的，有一種『上訴』的感覺。」甚至還笑稱：「加上可以在南部多混一下。」兩人後來幾乎重拍了九成「皓永CP」戲份，同樣民宿、同樣角色，但重新設計拍法、走位與情緒。鍾岳軒坦言：「有更OK。」初孟軒也認同：「更有把握。」

初孟軒（後）和鍾岳軒（前）私底下都是典型的土象星座男孩。（記者潘少棠攝）初孟軒（後）和鍾岳軒（前）私底下都是典型的土象星座男孩。（記者潘少棠攝）

螢幕前談情說愛，私底下的兩人都是典型的土象星座男孩，與父親的關係也經歷了漫長的修復期。鍾岳軒透露父母從小離異，他的父親是香港廚師，小時候家教甚嚴，讓他對父親充滿尊卑感，直到大學後關係才轉好。現在回爸爸家，他就是個「大爺」，可以躺在沙發上休息，「我爸不讓我進廚房，他會問我最近的需求，是要排毒還是美白，然後針對食材去煲湯給我喝」。

初孟軒則因父親長期在外派駐，父子關係一度疏遠。（記者潘少棠攝）初孟軒則因父親長期在外派駐，父子關係一度疏遠。（記者潘少棠攝）

初孟軒則因父親長期在外派駐，父子關係一度疏遠，直到最近他的腰受傷，爸爸竟主動塞了一小疊千鈔給他當零用錢，讓他感受到無聲的愛。他更坦言，疫情期間曾有十個月沒戲拍，當時得去咖啡廳打工維生，甚至想過若不演戲，就要憑著救護人員證照轉行當專業健身教練。

《向流星許願的我們》由文化內容策進院、聯合數位文創股份有限公司、天使放大股份有限公司、巨錸文創娛樂經紀有限公司、巧克科技新媒體股份有限公司、有意思國際傳媒有限公司、犢影制作電影有限公司、吳元瑜聯合出品。有意思國際傳媒有限公司、犢影制作電影有限公司聯合製作，潘心慧、徐薇婷共同監製，姜瑞智執導，編劇統籌鄭涵文率編劇黃詩婷、王慈華、陳昱昊共同創作。堅強卡司集結鍾岳軒、初孟軒、余杰恩、各務孝太、李李仁、曹蘭、「Darren」邱凱偉、吳岳擎、方語昕等實力派演員，及新生代演員陳彥旭、郭大睿共同演出。3月26日每週四起晚間8點在台灣LINE TV獨家首播；日本Rakuten TV、韓國Heavenly、海外GagaOOLala、iQIYI、Viki同步首播。全劇共12集。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中