（專訪）Teddy閃兵遭換角！鍾岳軒重拍反變「上訴」 初孟軒「地獄級救火」驚吐曾想轉行

初孟軒（左）緊急接棒救火，反而意外讓「皓永CP」鍾岳軒（右）、初孟軒擦出更強火花。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／專訪〕BL劇《向流星許願的我們》開拍後話題不斷，前SpeXial成員「Teddy」陳向熙原本是男主角之一，去年因閃兵案遭拘提起訴，劇組火速換角止血，由初孟軒緊急接棒救火，反而意外讓「皓永CP」鍾岳軒、初孟軒擦出更強火花。鍾岳軒回憶得知消息當下，直言：「嚇死啦！」

鍾岳軒回憶看到新聞得知消息當下，直言：「嚇死啦！」（記者潘少棠攝）

鍾岳軒分享，原本當天一早就要出發拍戲，沒想到一打開門就看到新聞，腦袋瞬間當機，「我頭痛的點不是我自己，是覺得劇組該怎麼辦」，不過劇組反應速度超快，當天立刻改拍能先完成的單人場次，導演甚至現場加戲補強劇情邏輯。得知搭檔換初孟軒時，鍾岳軒開心說：「我本來心裡就有底，如果真的要拍BL，我第一人選就是他，因為我們之前就認識很久了。」

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對初孟軒來說，這次根本是「地獄級救火」。（記者潘少棠攝）

只是對初孟軒來說，這次根本是「地獄級救火」，他透露自己只有一週的準備時間，還得同時考潛水證照、讀完整部劇本、分析角色心境，「每天晚上都很煎熬，因為我覺得自己還不夠好」，甚至看到劇本時一度焦慮到快崩潰，「我剩下的時間還要做角色分析、考證照，我越來越緊張」，幾乎是「不可能的任務」。幸好兩人默契十足，鍾岳軒甚至貼心到連對方的台詞都背下來，隨時準備在現場「接住」快要大腦當機的初孟軒，初孟軒也認證：「是你接住我。」

對於重拍，鍾岳軒樂觀表示：「有重來的機會也滿好的，有一種『上訴』的感覺。」（記者潘少棠攝）

對於重拍，鍾岳軒坦言，完全沒有「前面10天白拍」的怨念，反而樂觀表示：「有重來的機會也滿好的，有一種『上訴』的感覺。」甚至還笑稱：「加上可以在南部多混一下。」兩人後來幾乎重拍了九成「皓永CP」戲份，同樣民宿、同樣角色，但重新設計拍法、走位與情緒。鍾岳軒坦言：「有更OK。」初孟軒也認同：「更有把握。」

初孟軒（後）和鍾岳軒（前）私底下都是典型的土象星座男孩。（記者潘少棠攝）

螢幕前談情說愛，私底下的兩人都是典型的土象星座男孩，與父親的關係也經歷了漫長的修復期。鍾岳軒透露父母從小離異，他的父親是香港廚師，小時候家教甚嚴，讓他對父親充滿尊卑感，直到大學後關係才轉好。現在回爸爸家，他就是個「大爺」，可以躺在沙發上休息，「我爸不讓我進廚房，他會問我最近的需求，是要排毒還是美白，然後針對食材去煲湯給我喝」。

初孟軒則因父親長期在外派駐，父子關係一度疏遠。（記者潘少棠攝）

初孟軒則因父親長期在外派駐，父子關係一度疏遠，直到最近他的腰受傷，爸爸竟主動塞了一小疊千鈔給他當零用錢，讓他感受到無聲的愛。他更坦言，疫情期間曾有十個月沒戲拍，當時得去咖啡廳打工維生，甚至想過若不演戲，就要憑著救護人員證照轉行當專業健身教練。

《向流星許願的我們》由文化內容策進院、聯合數位文創股份有限公司、天使放大股份有限公司、巨錸文創娛樂經紀有限公司、巧克科技新媒體股份有限公司、有意思國際傳媒有限公司、犢影制作電影有限公司、吳元瑜聯合出品。有意思國際傳媒有限公司、犢影制作電影有限公司聯合製作，潘心慧、徐薇婷共同監製，姜瑞智執導，編劇統籌鄭涵文率編劇黃詩婷、王慈華、陳昱昊共同創作。堅強卡司集結鍾岳軒、初孟軒、余杰恩、各務孝太、李李仁、曹蘭、「Darren」邱凱偉、吳岳擎、方語昕等實力派演員，及新生代演員陳彥旭、郭大睿共同演出。3月26日每週四起晚間8點在台灣LINE TV獨家首播；日本Rakuten TV、韓國Heavenly、海外GagaOOLala、iQIYI、Viki同步首播。全劇共12集。

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