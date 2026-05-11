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娛樂 最新消息

（專訪）試鏡頻落選！鍾岳軒陷自我懷疑 苦撐2年吃完老本

鍾岳軒近期演出BL劇《向流星許願的我們》人氣暴衝。（記者潘少棠攝）鍾岳軒近期演出BL劇《向流星許願的我們》人氣暴衝。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／專訪〕鍾岳軒近期演出BL劇《向流星許願的我們》人氣暴衝，與初孟軒組成的「皓永CP」讓無數粉絲深陷坑底。然而，鏡頭前風光談情的他，現實中卻曾走過一段極其慘烈的低潮。他坦言，在接下這部戲前，曾面臨長達2年沒戲拍、存款幾近歸零的困境，為了生存，他卸下明星光環，跑去物流搬貨、火鍋店端盤子，甚至到攝影棚顧棚，只求「不要閒到發慌」。

鍾岳軒回憶，以前因責任感太強，深怕打工會耽誤演藝行程、給人添麻煩，因此「不敢打工」，「因為想把一件事做好，我怕我去打工如果有工作會麻煩到別人，做了半個月又說不做，這樣很沒有道德」，直到經濟真的開始吃緊，加上長時間沒有拍攝工作，他才開始硬著頭皮找兼職維生，「因為我是工作狂，我寧願累死也不要閒死」，當時他強迫自己天天出門做事，藉此轉移注意力，「就不會待在家亂想太多」。

更慘的是，那段時間還不只是沒工作，而是一直卡在「差一點點」的狀態。鍾岳軒透露，自己曾試鏡四、五個角色，其中有三次都走到最後二選一卻落選，讓他陷入嚴重的自我懷疑：「就會不知道我到底是好還是不好。我通常會覺得是我的問題，因為就是沒選上，就是別人的表現比你更好」。

鍾岳軒的精神支柱是拜拜。（記者潘少棠攝）鍾岳軒的精神支柱是拜拜。（記者潘少棠攝）

比起很多人在低潮時靠朋友、靠運動、靠酒精，鍾岳軒的精神支柱居然是拜拜，他坦言，自己低潮期最大的幫助就是信仰，「我在廣澤宮拜拜。每一次我只要覺得很慌張、撐不下去的時候，我就會去那邊走一走、求個籤」，而且他還越拜越有心得，甚至研究出一套「神明時間軸理論」。因為他發現，廣澤宮的籤詩不是短期型，而是超長線投資型，笑說：「我之前不覺得每一支籤都準，是因為後來覺得準的原因是，祂的籤詩都不是三個月內會實現的。」很多事情甚至是一年後才突然應驗。

鍾岳軒分享，其中最玄的一支籤，就跟《向流星許願的我們》有關，他回憶2024年試鏡後音訊全無，解籤人卻斷言：「之後會有一個工作，原本來找你，但是後來沒選你，但是到頭來，這個工作還會是你的。」當下鍾岳軒看著戲都開拍了，還忍不住在心裡吐嘈：「啊！算了，我被神明唬爛了。」沒想到2025年初劇組竟真的回頭找他，讓他成功「上訴」奪回男主角，讓他直呼雞皮疙瘩掉滿地。

另一樁神蹟則是他夢到群獸爬身，廟方預言他會接演與動物有關的戲，不久後他就接下民視戲劇《媽祖在人間》，原本演別的角色，拍兩天後又被改成「動物飼養員」，精準度讓他大呼驚奇。

《向流星許願的我們》因原男主角之一的陳向熙爆出閃兵，劇組找來初孟軒（左）救火，鍾岳軒又驚又喜。（記者潘少棠攝）《向流星許願的我們》因原男主角之一的陳向熙爆出閃兵，劇組找來初孟軒（左）救火，鍾岳軒又驚又喜。（記者潘少棠攝）

而這次《向流星許願的我們》因原男主角之一的陳向熙爆出閃兵風波，劇組火速換角找來初孟軒救火，鍾岳軒也坦言自己當下其實是又驚又喜，「總歸來說我是很開心的，因為我本來心裡就有底，如果真的要拍BL的話，我的第一人選就是他」，原因很簡單，因為兩人早就認識多年，默契本來就很好。

《向流星許願的我們》由文化內容策進院、聯合數位文創股份有限公司、天使放大股份有限公司、巨錸文創娛樂經紀有限公司、巧克科技新媒體股份有限公司、有意思國際傳媒有限公司、犢影制作電影有限公司、吳元瑜聯合出品。有意思國際傳媒有限公司、犢影制作電影有限公司聯合製作，潘心慧、徐薇婷共同監製，姜瑞智執導，編劇統籌鄭涵文率編劇黃詩婷、王慈華、陳昱昊共同創作。堅強卡司集結鍾岳軒、初孟軒、余杰恩、各務孝太、李李仁、曹蘭、「Darren」邱凱偉、吳岳擎、方語昕等實力派演員，及新生代演員陳彥旭、郭大睿共同演出。3月26日每週四起晚間8點在台灣LINE TV獨家首播；日本Rakuten TV、韓國Heavenly、海外GagaOOLala、iQIYI、Viki同步首播。全劇共12集。

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