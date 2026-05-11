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顏永烈離開台灣！印尼攜手混血小鮮肉「配速」吃到飽

顏永烈、梁舒涵、Dylan飛往印尼。（寬寬整合提供）顏永烈、梁舒涵、Dylan飛往印尼。（寬寬整合提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕第10屆「高雄啤酒音樂節」將於7月3日至5日在高雄夢時代前廣場登場。「高雄下酒菜料理競賽」也宣布回歸，並將海外美食交流國家鎖定「印尼」，而肩負「印尼美食特搜隊」重責大任的，則由行腳主持人顏永烈帶著梁舒涵以及瑞典混血小鮮肉Dylan組成，三人今天飛往印尼雅加達，將深入當地街頭與餐館，尋找最適合帶進高雄啤酒音樂節的印尼特色下酒菜。

顏永烈、梁舒涵、Dylan飛往印尼。（寬寬整合提供）顏永烈、梁舒涵、Dylan飛往印尼。（寬寬整合提供）

首次擔任下酒菜美食特搜隊的顏永烈，一出發就顯得相當興奮，他透露自己雖然去過峇厘島，但從未到過雅加達，對印尼的印象就是「大家都超熱情又愛笑」。提到印尼料理，他更是如數家珍，印尼炒飯、沙嗲、烤乳豬飯都讓他印象深刻，他說：「印尼料理香料真的很強烈，很多味道是甜、辣、鹹同時出現，非常下飯，也很適合配酒。」

平時就有睡前小酌習慣的顏永烈，也被封為此次最專業「下酒系代表」，他笑說自己最愛搭配燒烤、滷味以及熱炒店的炒螺肉，「下酒菜一定要重口味，喝酒會讓味覺被打開，味道夠重才會越吃越涮嘴。」但想到接下來幾天將展開「一路吃到底」的行程，他也提前做好準備：「這跟跑馬拉松一樣要配速，再好吃都不能一次吃太多，不然後面就吃不下了，益生菌也一定要先準備好。」

曾多次飛往世界各地工作的梁舒涵，這次則是人生第一次踏上印尼。她分享，自己過去對印尼最深刻的印象，是家中曾有印尼籍看護一起生活，因此對印尼文化並不陌生，「我印象中的印尼料理其實調味偏簡單，但他們很愛吃辣跟甜，而且很多人不吃豬肉，是連碰到都不行的那種嚴格程度。」

顏永烈、梁舒涵、Dylan飛往印尼。（寬寬整合提供）顏永烈、梁舒涵、Dylan飛往印尼。（寬寬整合提供）

雖然平常較少喝酒，但梁舒涵對「酒與食物的搭配感」非常講究，她認為下酒菜的關鍵，是酒與料理彼此加分，「像鹽酥雞配啤酒、海鮮配白酒、紅肉配紅酒，好的下酒菜應該是讓食物變得更好吃，同時也讓酒更順口。」而這次前往印尼，她最期待的則是當地盛名遠播的咖啡文化，「聽說印尼咖啡豆非常厲害，很想真正去當地喝看看。」

至於年紀最小的Dylan，則完全是抱著「美食朝聖」的心情出發。他透露自己最近已經開始狂看印尼美食影片做功課，「發現他們很多料理都會加椰奶、椰子汁或椰子肉，看起來超好吃，我超期待。」

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