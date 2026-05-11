獨家》影射陳芳語在錄音室「抽大X做愛」 謝和弦前妻Keanna挨告誹謗確定無罪

歌手謝和弦前妻Keanna指謝與女歌手陳芳語在錄音室裡吸大麻、發生性行為，陳芳語向士林地院聲請「准許提刑事自訴」，但法官審查後認為原不起訴處分無誤，裁定駁回聲請，不得抗告，Keanna刑事確定無罪。（資料照）

〔記者張文川／台北報導〕藝人謝和弦前妻Keanna（戴一軒）於2024年4月間，在社群平台公開爆料指稱，藝人陳芳語曾與謝和弦在錄音室抽大麻並發生性行為，陳芳語憤而提告加重誹謗。士林地檢署今年1月偵結認為Keanna是基於自己的主觀認知抒發情緒，內容涉及私人恩怨與個人見聞，難以證定真偽，犯罪嫌疑不足，處分不起訴，高檢署2月駁回再議；陳芳語仍不服，向士林地院聲請「准許提刑事自訴」，但法官審查後認為原不起訴處分無誤，裁定駁回聲請，不得抗告，Keanna刑事確定無罪。

不過，檢方在不起訴處分書中也對陳芳語指出明路，雖然查無Keanna具備誹謗的故意、真實惡意，不能以刑責相繩，但她發文前是否未善盡查證的注意義務，或許有疏失、過失，屬民事糾紛，若陳芳語認為造成名譽權、演出利益受損，應另尋民事途徑求償。

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戴一軒於2024年4月於Threads貼文：「為什麼在某某錄音室裡，妳可以一副無害甜心樣的誇我溫柔漂亮，我先離開去工作後，就在裡面跟我的前室友抽大X做愛呢？」、「不管你要再拉幾個人出來炫耀婚內出軌，你跟某某人發生關係是千真萬確的」，影射陳芳語和謝和弦在錄音室呼麻做愛。

隔月Keanna在三立「小記者大明星」節目訪談中，再次強調自己發布的內容絕對是真實的。陳芳語認為所言不實，遭到惡意誹謗，憤而提告Keanna涉加重誹謗罪。

Keanna向檢方答辯稱，她的言論皆是個人見聞，謝和弦主動親口向她提起，她離開錄音室後，他跟陳芳語在錄音室有性行為，Keanna認為公眾人物的感情糾葛可受公評，且她不認為抽大麻是負面行為；她發文的用意是要澄清這件事是發生於她和謝和弦結婚前，並非婚內出軌，希望大家不要被謝和弦誤導而以為她所指控的小三是陳芳語。

檢方認定，Keanna與謝和弦並非平和離婚，過程多所爭執，全案實情因雙方各執一詞，已難以查證真偽。由於陳芳語確實曾去過謝和弦的錄音室，無法排除Keanna基於婚姻糾葛而宣洩主觀情緒，難以認定有誹謗的真實惡意、散布不實的故意，今年1月6日處分不起訴；陳芳語提出再議，高等檢察署2月25日駁回。

陳芳語認為不能接受對方信口雌黃說她在錄音室吸麻做愛，毀人名譽卻不須負刑責，向士林地院聲請准許她提起刑事自訴，欲跳過檢察官，自己上法院打官司爭清白。

案經士林地院法官查核全案卷證資料，認為檢方對於陳芳語的各項主張皆已詳予調查、斟酌，並詳加論述所憑證據及認定理由，無法證明戴女具備犯罪的故意，不符合誹謗罪的構成要件，罪證確實不足，法官認為不起訴處分合法合規，未違反經驗、論理、證據法則，駁回陳芳語的聲請。不得抗告，全案確定。

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