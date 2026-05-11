地鐵官方廣播員獲封「新一代李宗盛」！「滿頭問號」真實反應曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕創作黑馬李吉吉近期接連傳出好消息，首張個人專輯《在通往未達的道路上》強勢入圍新加坡第19屆Freshmusic Awards「最佳新人」、「年度十大專輯（25強）」等獎。談到一路走來的創作方式，他以「全流程手搓型音樂人」形容自己。

李吉吉熬成黑馬。（Ace Station提供）

李吉吉透露，從腦海中的第一個靈感開始，到詞曲、編曲、錄音、混音甚至母帶，全都親自主導，笑說自己像在做陶藝，「捏著捏著、搓著搓著」，慢慢讓作品長出形狀。即便明知效率不高，他仍無法抗拒探索過程中的驚喜與碰撞，「現實世界的條框已經夠多了，我希望每一次創作，都沒有預設。」

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李吉吉熬成黑馬。（Ace Station提供）

外界將他形容為「新一代李宗盛」，李吉吉坦言第一次聽到其實滿頭問號，「因為李宗盛老師的表達太獨到了。」但後來有聽眾分析，認為他的作品裡有很強烈的「人文關懷」，讓他相當感動。他表示，自己最重視的從來不只是音樂性，而是作品裡那種「活人感」與真實的人性，「能有聽眾同頻，真的很感恩也很幸運。」

來自廣州的他，其中一個身份是每天陪伴一千五百萬人次通勤的「地鐵官方廣播員」，每天看著這座南方大都會城市裡，為了生活奔波、渴望成功的忙碌面孔，進而將這份現代人的集體焦慮，寫進了新專輯單曲《成功學》之中。

李吉吉熬成黑馬。（Ace Station提供）

直到2020年，李吉吉才成為全職音樂人。在那之前，他一邊靠其他工作養音樂，一邊默默累積創作能量。他不只是創作人、製作人與Bass手，還做了將近20年的聲優，曾長年參與影視、廣告配樂與聲音設計，甚至在2008年至2018年間組建過中國最早期的職業跑酷（Parkour）團隊之一。這些看似與音樂無關的人生，也都成了他作品裡的養分。

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