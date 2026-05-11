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娛樂 日韓

《銀魂》名導驚曝罹患憂鬱症 讚：目黑蓮是「神的禮物」

小栗旬（中）拍攝的電影《銀魂》真人版。（翻攝自銀魂官方X）小栗旬（中）拍攝的電影《銀魂》真人版。（翻攝自銀魂官方X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經執導《銀魂》真人版、《我是大哥大！！》等作品的日本導演福田雄一，今（11）在主播笠井信輔YouTube頻道節目中，首度公開自己曾經罹患憂鬱症。另外他也提到這陣子宣傳電影《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》時，第一次認識星達拓男團「Snow Man」人氣成員目黑蓮，大讚他是「神的禮物」。

《銀魂》真人版導演福田雄一，首度驚曝自己曾罹患憂鬱症。（翻攝自X）《銀魂》真人版導演福田雄一，首度驚曝自己曾罹患憂鬱症。（翻攝自X）

福田雄一說，早在2018年拍完《我是大哥大！！》後，他就感覺到自己身體出現異狀。得知自己罹患憂鬱症後，福田雄一開始服藥，第一次服藥時，他形容：「有種地面裂開，自己一直往下沉的感覺」。當時，福田雄一的妻子與小兒子住在夏威夷，大兒子人在紐約，他只有一個人在家，感到寂寞時，他會不斷呼喊家人的名字。之後他開始嚴重失眠，就連看到電視上畫面的時候都會產生嘔吐感，那段時間非常痛苦，福田雄一說：「因為腦袋完全無法運作，字沒辦法讀、沒辦法寫，也沒辦法看電視」。

《銀魂》真人版官方海報。（翻攝自X）《銀魂》真人版官方海報。（翻攝自X）

福田雄一說，從2019年到2024年初，他幾乎都躺在床上，臥床期間仍持續工作。現場工作人員也說：「原本總是會在現場開懷大笑的導演，竟然變得毫無笑容」，這也讓身為喜劇創作者的他非常害怕外界得知病情，同時也在心裡告訴自己，絕對不能輕易對外透露。長期的隱瞞讓福田雄一很依賴藥物，甚至因為藥物副作用導致糖尿病。隨著休養與搬家，福田雄一的病況逐漸改善。

福田雄一認為目黑蓮是神賜給他的禮物。（翻攝自X）福田雄一認為目黑蓮是神賜給他的禮物。（翻攝自X）

為何把目黑蓮當成神的禮物？福田雄一說，某天他突然有想看電視的念頭，打開電視就看到目黑蓮主演的《海的開始》，之後他在宣傳時常提到這部作品，也告訴目黑蓮本人。福田雄一也分享：「醫生曾經對我說，也許是神明覺得你還有該做的事」，每每想到這裡，他總會覺得目黑蓮對他來說，簡直就是神明送來的禮物。

福田雄一萌生想看電視念頭時，螢幕上出現的正是目黑蓮主演的《海的開始》。（翻攝自X）福田雄一萌生想看電視念頭時，螢幕上出現的正是目黑蓮主演的《海的開始》。（翻攝自X）

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