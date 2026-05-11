南韓「灶咖女神」現蹤台北！霸氣宣布「想買房」 範圍曝光粉絲全瘋

〔記者張釔泠／台北報導〕南韓「灶咖女神」Solar頌樂日前（10日）於台北國際會議中心舉辦《總有一顆屬於你的星球（Your Own Star）LIVE》，演出過程中，Solar頌樂不僅接連獻唱多首經典歌曲，更精心準備多個與粉絲互動的趣味橋段，寵粉力十足。

Solar頌樂台北開唱寵粉。（種子提供）

為迎接母親節，頌樂在演出服飾配件上點綴康乃馨元素，展現溫馨巧思。一開場便以《WANT》火力全開登場，點燃全場氣氛，Talking環節中，Solar頌樂也感性分享：「這次演出的主題是《總有一顆屬於你的星球 LIVE》，希望今天我們能在屬於我們自己的星球上，創造許多閃閃發亮的回憶。」

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Solar頌樂台北開唱寵粉。（種子提供）

此外，Solar頌樂也提到，前陣子為宣傳《總有一顆屬於你的星球》來到台北，雖然停留時間不長，卻度過了一段非常美好的時光。不僅首次挑戰全中文Podcast，更成功學會「高級大人」等流行用語；也毫不掩飾對美食的熱愛，尤其是擔仔麵，甚至連續三天報到同一家店，吃到老闆一看到她就笑說：「你又來了！」可愛分享讓全場笑聲不斷。

Solar頌樂台北開唱寵粉。（種子提供）

在「職業理想型世界盃」遊戲互動環節中，頌樂接連挑戰中文老師、好萊塢演員、醫生、咖啡廳老闆等不同職業角色。她在「醫生」角色中幽默表示：「迷上頌樂是得了不治之症，沒有辦法。」化身嚴厲中文老師時，還自稱「老虎老師」，以兇萌口吻震懾全場，反差魅力十足。

每當表演結束後，她又露出靦腆笑容，害羞直呼：「我是I人！」更開啟「土味情話模式」，用中文甜撩粉絲：「我想買房，買你的心房。」突如其來的告白讓台下陷入瘋狂，尖叫聲幾乎掀翻會場。

Solar頌樂台北開唱寵粉。（種子提供）

頌樂帶來兩首中文單曲《Floating Free》及《總有一顆屬於你的星球》，展現持續精進中文實力的成果。她分享，雖然平時工作行程繁忙，仍會特地撥空透過打電話的方式和老師學習中文。談及《總有一顆屬於你的星球》時，頌樂也特別感謝告五人在錄音及MV拍攝期間給予許多幫助，教了她不少中文發音與用法，讓她在這次合作中收穫滿滿。

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