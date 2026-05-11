自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

南韓「灶咖女神」現蹤台北！霸氣宣布「想買房」 範圍曝光粉絲全瘋

〔記者張釔泠／台北報導〕南韓「灶咖女神」Solar頌樂日前（10日）於台北國際會議中心舉辦《總有一顆屬於你的星球（Your Own Star）LIVE》，演出過程中，Solar頌樂不僅接連獻唱多首經典歌曲，更精心準備多個與粉絲互動的趣味橋段，寵粉力十足。

Solar頌樂台北開唱寵粉。（種子提供）Solar頌樂台北開唱寵粉。（種子提供）

為迎接母親節，頌樂在演出服飾配件上點綴康乃馨元素，展現溫馨巧思。一開場便以《WANT》火力全開登場，點燃全場氣氛，Talking環節中，Solar頌樂也感性分享：「這次演出的主題是《總有一顆屬於你的星球 LIVE》，希望今天我們能在屬於我們自己的星球上，創造許多閃閃發亮的回憶。」

Solar頌樂台北開唱寵粉。（種子提供）Solar頌樂台北開唱寵粉。（種子提供）

此外，Solar頌樂也提到，前陣子為宣傳《總有一顆屬於你的星球》來到台北，雖然停留時間不長，卻度過了一段非常美好的時光。不僅首次挑戰全中文Podcast，更成功學會「高級大人」等流行用語；也毫不掩飾對美食的熱愛，尤其是擔仔麵，甚至連續三天報到同一家店，吃到老闆一看到她就笑說：「你又來了！」可愛分享讓全場笑聲不斷。

Solar頌樂台北開唱寵粉。（種子提供）Solar頌樂台北開唱寵粉。（種子提供）

在「職業理想型世界盃」遊戲互動環節中，頌樂接連挑戰中文老師、好萊塢演員、醫生、咖啡廳老闆等不同職業角色。她在「醫生」角色中幽默表示：「迷上頌樂是得了不治之症，沒有辦法。」化身嚴厲中文老師時，還自稱「老虎老師」，以兇萌口吻震懾全場，反差魅力十足。

每當表演結束後，她又露出靦腆笑容，害羞直呼：「我是I人！」更開啟「土味情話模式」，用中文甜撩粉絲：「我想買房，買你的心房。」突如其來的告白讓台下陷入瘋狂，尖叫聲幾乎掀翻會場。

Solar頌樂台北開唱寵粉。（種子提供）Solar頌樂台北開唱寵粉。（種子提供）

頌樂帶來兩首中文單曲《Floating Free》及《總有一顆屬於你的星球》，展現持續精進中文實力的成果。她分享，雖然平時工作行程繁忙，仍會特地撥空透過打電話的方式和老師學習中文。談及《總有一顆屬於你的星球》時，頌樂也特別感謝告五人在錄音及MV拍攝期間給予許多幫助，教了她不少中文發音與用法，讓她在這次合作中收穫滿滿。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中